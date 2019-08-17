СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

Спустя две минуты после взлета у самолета отказал один из двигателей, после потери мощности другого пилоты решили садиться на поле. Диспетчеры перед вылетом предупреждали экипаж об «отдельных перелетах птиц» в районе ВПП

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Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей. В пресс-службе авиакомпании РБК подтвердили подлинность расшифровки.

Из расшифровки следует, что через несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский пилоты подали сигнал аварийной ситуации, а также доложили об отказе двигателя. Диспетчеры перед вылетом предупредили экипаж воздушного судна об «отдельных перелетах птиц», которые могут помешать полету.

В 06:12 мск самолет взлетел, спустя две минуты пилот сообщил об отказе двигателя. Диспетчер дал разрешение на обратный заход в аэропорт, однако пилоты не стали разворачивать лайнер. Они поняли, что второй двигатель, который еще работал, начал терять мощность, из-за чего стала падать скорость. Им пришлось сажать самолет в ближайшем месте, на кукурузном поле.

В 06:15 пилоты запросили скорую помощь и службу спасения. На вопрос, на какой высоте находится лайнер, они ответили: «Мы выполнили [посадку], сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа». Позже в разговоре с диспетчером, уточнявшим информацию о срабатывании аварийного маяка, пилот попросил: «Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров».

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Жуковский.