Специалисты начали демонтаж аварийно севшего в поле под Жуковским А321

Специалисты начали демонтаж салона и пассажирских кресел самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий инцидента.

Уточняется, что разбор лайнера проходит с разрешения Следственного комитета России. На месте работают также специалисты Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

После демонтажа кресел под самолет будут подложены надувные понтоны, которые приподнимут А321, у лайнера также отстыкуют крылья, после чего доставят в Летно-исследовательский институт им. Громова.

Утром 15 августа Airbus A321 совершил жесткую посадку в поле с кукурузой в Раменском районе Подмосковья. Такое решение было принят после того, как в оба двигателя лайнера попали птицы и произошло возгорание.