В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321

В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321

В ведомстве сообщили, что запись переговоров экипажа с диспетчерами анализируется, при этом сама «запись четкая, хорошая». Говорить об окончании расшифровки специалисты считают преждевременным

Фото: Ruptly / РИА Новости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) скопировал данные с бортовых самописцев пассажирского самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

«Анализируется запись переговоров экипажа с диспетчерами», — заявил собеседник агентства и добавил, что «запись четкая, хорошая». По его словам, исходя из нее, «авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем».

При этом источник ТАСС в МАКе заявил, что «говорить об окончании расшифровки самописцев преждевременно». По словам представителя ведомства, работа с «черными ящиками» в лаборатории продолжается, специалисты анализируют информацию.

О том, что диспетчеры перед вылетом предупредили пилотов «Уральских авиалиний» о птицах, которые могут помешать полету, ранее сообщил портал Baza. Интернет-издание опубликовало расшифровку переговоров экипажа (ее подлинность РБК подтвердили в авиакомпании), из которой следовало, что почти сразу после взлета пилоты подали сигнал аварийной ситуации, а также доложили об отказе двигателя.