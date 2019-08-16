МАК приступил к расшифровке «черных ящиков» севшего в поле Airbus

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке «черных ящиков» самолета Airbus А321, который совершил эжесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в МАК.

Собеседник «Интерфакса» в комитете добавил, что работы будут завершены в ближайшее время. «Расшифровка на практике занимает 20-30 мин. То есть сегодня-завтра мы ждем результат», — сказал он.

Ранее Росавиация заявила, что «черные ящики» не пострадали.

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа совершил жесткую посадку в поле в подмосковном Раменском районе. Пилот принял решение о посадке из-за птиц, которые попали в двигатели лайнера.