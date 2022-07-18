ФСИН не нашла признаков насильственной смерти у умершего проректора

Ведомство начало служебную проверку, произошедшее с Керефовым там назвали суицидом. Проректора нашли мертвым в СИЗО в Ногинске 16 июля, следователи завели дело о халатности

Залим Керефов (Фото: ФСБ РФ)

Признаков насильственной смерти у умершего в СИЗО в Московской области проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, обвиняемого в сбыте наркотиков, не обнаружено, сообщили РБК в пресс-службе регионального УФСИН.

«При осуществлении надзора за заключенными, содержащимися в режимном корпусе СИЗО-1 УФСИН России по Московской области, в камере без признаков жизни обнаружен обвиняемый по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК Керефов З. Х., совершивший акт суицида», — говорится в сообщении ведомства. УФСИН начало служебную проверку.

Керефова нашли мертвым в следственном изоляторе в Ногинске 16 июля. Адвокат проректора Алексей Цыганов назвал его «вполне вменяемым», здоровым и крепким и не увидел у подзащитного причин прибегать к суицидальным действиям. Он сотрудничал со следствием и мог рассчитывать на минимальный срок, добавил защитник. По п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК, по которой обвиняется Керефов, грозит от десяти до 20 лет.

СК после смерти проректора завел дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Керефова задержали 5 июля с поличным на рабочем месте при реализации очередной партии наркотиков. По данным СК, обвиняемый достал 2 кг наркотиков и, расфасовав их на более мелкие объемы, продавал в даркнете. В ФСБ указали, что он закупал наркотики, администрировал пять интернет-магазинов, вел переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз, координировал работу курьеров по расфасовке и закладке и др. Спецслужбы также нашли нарколабораторию, которая производила для Кеферова запрещенные вещества, в одном из частных домов. Вход в нее располагался под полом ванной комнаты.

Против Керефова и организаторов лаборатории возбудили три дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 5 ст. 228.1 (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере) УК.