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Проректор таможенной академии покончил с собой в изоляторе

Залима Керефова нашли мертвым в камере подмосковного СИЗО в Ногинске. По версии ФСБ, он с рабочего компьютера управлял сетью интернет-магазинов в даркнете, а среди его покупателей были сотрудники академии
Залим Керефов
Залим Керефов (Фото: ФСБ РФ)

Проректор — директор центра информационных технологий Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, покончил с собой в следственном изоляторе в Ногинске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины нашли утром 18 июля в одиночной камере, сообщил собеседник агентства. Об этом также пишет Telegram-канал Mash.

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При этом Telegram-канал Baza сообщает, что Керефова обнаружили мертвым в субботу, 16 июля. Мужчина оставил предсмертную записку.

«Могу подтвердить, что Залим Керефов умер», — сообщил РБК его адвокат Алексей Цыганов. РБК направил запрос в УФСИН по Московской области.

«Мне еще предстоит в этом разобраться. Я не вижу смысла человеку прибегать к каким-то суицидальным действиям: вполне вменяемый, здоровый, крепкий. Он сотрудничал со следствием, мог рассчитывать на минимальное наказание», — добавил адвокат.

Керефова задержали 5 июля, при обысках силовики изъяли несколько килограммов синтетических наркотиков. По данным Следственного комитета, проректор приобрел 2 кг наркотиков, расфасовал их на более мелкие партии и затем начал продавать через даркнет.

ФСБ описала схему сбыта наркотиков проректором Таможенной академии
Общество
Залим Керефов

ФСБ заявила, что Керефов со своего рабочего компьютера администрировал пять интернет-магазинов по продаже наркотиков, обсуждал с покупателями размеры и стоимость доз, определял механизмы взаиморасчетов, координировал работу курьеров по расфасовке и закладке. Служба утверждает, что проректор занимался этой деятельностью с 2020 года.

Среди покупателей Керефова были и сотрудники Таможенной академии. При обысках в лаборатории, где, по версии ФСБ, производили синтетические наркотики для проректора, кабинетах сотрудников РТА и по месту жительства подозреваемых изъяли 62 кг мефедрона, 750 л наркосодержащей жидкости, прекурсоры и высокотехнологичное оборудование. 7 июля следователи заявили о задержании организатора лаборатории.

СК завел уголовные дела по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотиков в крупном размере.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Любовь Порываева Любовь Порываева
наркотики самоубийство СИЗО
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