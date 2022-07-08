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ФСБ описала схему сбыта наркотиков проректором таможенной академии

Спецслужба полагает, что он самостоятельно администрировал работу интернет-магазинов в даркнете, курировал закладчиков и договаривался с покупателями. Как утверждает ФСБ, для этого Залим Керефов использовал рабочий компьютер
Залим Керефов
Залим Керефов (Фото: zkerefov / Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Арестованный по делу о сбыте наркотиков в крупном размере проректор — директор центра информационных технологий Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов администрировал интернет-магазины по продаже наркотиков в даркнете со своего служебного компьютера, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, Керефова задержали с поличным на рабочем месте при реализации очередной партии наркотиков. В ФСБ утверждают, что он осуществлял закупку наркотиков, администрировал пять интернет-магазинов в даркнете, вел переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз, определял механизмы взаиморасчетов, координировал работу курьеров по расфасовке и закладке, а также отправлял данные о расположении закладок покупателям.

Этой деятельностью он занимался с 2020 года, говорится в сообщении.

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Залим Керефов

В ФСБ также утверждают, что трое сотрудников Таможенной академии признались в том, что покупали у Керефова наркотики для личного потребления: проректор по финансово-экономическим вопросам, начальник отделения работы со студентами, сотрудница отдела документального обеспечения.

Кроме этого в спецслужбе также рассказали о деятельности лаборатории, где, по версии следствия, для Керефова производили синтетические наркотики. О ее обнаружении ранее сообщал СК, причастные к ее работе задержаны.

По данным ФСБ, лаборатория находилась в одном из частных домов жилого массива. «Вход в нарколабораторию, оборудованный системой пневматического подъема, располагался под полом ванной комнаты», — говорится в релизе.

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Суммарно в нарколаборатории, в кабинетах сотрудников Российской таможенной академии, а также по месту жительства подозреваемых были изъяты 62 кг мефедрона, 750 л наркосодержащей жидкости, прекурсоры, высокотехнологичное лабораторное оборудование, в том числе химический реактор, 7 млн руб. и $31 тыс.

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Сейчас Керефов арестован. Против него и организаторов лаборатории возбуждены три уголовных дела по п. «г», ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 5. ст. 228.1 (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3, ст. 30, ч. 5. ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), пп. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1 1 (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере) УК.

Залима Керефова задержали 5 июля, в ходе обысков были изъяты несколько килограммов синтетических наркотиков. СК утверждал, что он приобрел 2 кг наркотиков, расфасовал их на более мелкие партии и затем начал продавать их через даркнет.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
ФСБ торговля наркотиками таможня Академия проректор
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