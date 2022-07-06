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СК обвинил проректора таможенной академии в сбыте 2 кг наркотиков

Речь идет о Залиме Керефове, которого задержали 5 июля. По данным следствия, он расфасовывал купленные им наркотики и продавал их через даркнет, а также мог поставлять их другим сотрудникам академии
Залим Керефов
Залим Керефов (Фото: из личного архива)

Следственный комитет предъявил обвинение проректору — директору центра информационных технологий Российской таможенной академии (РТА) Залиму Керефову по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК — незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что обвиняемый приобрел наркотическое вещество в размере 2 кг, затем, расфасовав его на более мелкие объемы, осуществлял продажу наркотиков через даркнет», — говорится в сообщении СК. Материалы для уголовного дела были собраны оперативными сотрудниками управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, уточнили в ведомстве.

О задержании Керефова 5 июля сообщили источники РЕН ТВ, «Интерфакса» и ТАСС. По их данным, проректора задержали в рабочем кабинете в Подмосковье, в ходе обыска было изъято несколько килограммов «синтетики». В ФТС подтвердили РБК информацию о следственных действиях в рабочем кабинете Керефова.

В СК показали изъятые у проректора таможенной академии наркотики
Общество
Фото:СК РФ по Московской области

Затем СК сообщил о возбуждении уголовного дела против проректора, но без указания его имени. По статье о незаконном сбыте подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Также ведомство показало фотографию изъятых наркотиков.

В ходе дальнейших следственных действий сотрудники правоохранительных органов обнаружили лабораторию, где производились наркотики, там сейчас идут обыски. Также СК устанавливает других лиц, причастных к производству запрещенных веществ. Также следователи, опираясь на данные, обнаруженные в компьютере обвиняемого, нашли семь закладок с запрещенными веществами.

СК проверяет, имеют ли отношение к преступлению другие сотрудники академии «из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления».

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