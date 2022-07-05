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Проректора таможенной академии заподозрили в торговле наркотиками

У Залима Керефова изъяли несколько килограммов синтетических веществ. По данным источника «Интерфакса», он подозревается в том, что вовлекал в торговлю наркотиками курсантов академии
Залим Керефов
Залим Керефов (Фото: zkerefov / Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Проректора Российской таможенной академии Залима Керефова задержали по подозрению в торговле наркотиками, сообщили источники РЕН ТВ, «Интерфакса» и ТАСС.

По данным агентства, Керефова задержали в его рабочем кабинете в Подмосковье, в ходе обыска было изъято несколько килограммов «синтетики». Собеседник «Интерфакса» отметил, что, по имеющимся данным, Керефов предположительно вовлек в созданную им сеть по сбыту наркотиков в том числе курсантов академии.

РЕН ТВ отмечает, что проректора задержали сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и СК России. Телеканал уточняет, что обыски проходят и в других служебных кабинетах академии.

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РБК направил запросы в Российскую таможенную академию, СК, Центр общественных связей ФСБ, ФТС, а также обратился за комментарием к начальнику академии Владимиру Мантусову.

Согласно данным на сайте вуза, Керефов также является директором центра информационных технологий академии.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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проректор задержание наркотики таможня Академия
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