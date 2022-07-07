СК задержал организатора нарколаборатории из дела проректора Керефова

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов арестован, его обвиняют в продаже наркотиков через даркнет

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Следственный комитет задержал организатора нарколаборатории, где, предположительно, приобретал наркотики проректор — директор центра информационных технологий Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов, сообщили в управлении СК по Московской области. Сам Керефов арестован.

«В ходе операции пресечена деятельность крупной нарколаборатории, организатор и его пособники задержаны, изъято свыше 750 литров наркосодержащей жидкости и прекурсоров, 62 кг мефедрона и дорогостоящее оборудование», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, добавили в подмосковном СК. Одновременно с этим там сообщили, что суд по ходатайству следствия арестовал проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. Его обвиняют в продаже наркотиков через даркнет.

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