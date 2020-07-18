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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от COVID-19 вылечились более 170 тыс. человек

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

За весь период пандемии от COVID-19 в Москве вылечились 170 180 пациентов. Об этом сообщила заместитель Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба.

По словам Раковой, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 543 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 180», — заявила вице-мэр.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки в Москве было выявлено 575 новых случаев заражения, 682 пациента выздоровели. Умерли 13 человек.

Всего за время пандемии в России заболели 759 203 пациента, 539 373 заразившихся выздоровели и 12 123 человека скончались.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек
Общество
Фото: Marco Bello / Reuters

Ранее ВОЗ сообщила, что число заразившихся COVID-19 в мире выросло за день на 237,7 тыс. человек — это рекордный прирост новых случаев заболевания. Предыдущий максимум был зафиксирован 12 июля. В тот день за сутки выявили 230,3 тыс. заболевших коронавирусом.

Больше всего заразившихся за день зарегистрировали в США — 67,1 тыс. человек, на втором и третьем месте по приросту — Бразилия и Индия с 39,9 тыс. и 34,9 тыс. случаев соответственно. Затем идет ЮАР — 13,1 тыс. заразившихся за сутки, а Россия по этому показателю находится на пятом месте с 6,4 тыс. случаев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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