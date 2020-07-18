В Москве от COVID-19 вылечились более 170 тыс. человек

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

За весь период пандемии от COVID-19 в Москве вылечились 170 180 пациентов. Об этом сообщила заместитель Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба.

По словам Раковой, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 543 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 180», — заявила вице-мэр.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки в Москве было выявлено 575 новых случаев заражения, 682 пациента выздоровели. Умерли 13 человек.

Всего за время пандемии в России заболели 759 203 пациента, 539 373 заразившихся выздоровели и 12 123 человека скончались.