Собянин словами про «небольшой городок» исключил сокрытие данных по COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что реальную ситуацию по коронавирусу, которая складывается в столице, скрыть невозможно.
«А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 км. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — сказал градоначальник.
По его словам, помимо официальной публикации данных по числу заразившихся, есть еще огромное количество другой информации о происходящем в столице. «Кстати, в Москве тестов на коронавирус делается примерно в два раза больше, чем в других регионах России. Эта цифра одна из самых высоких в мире», — добавил Собянин и уточнил, что в сутки в городе проводится около 70 тыс. исследований.
Говоря о смертности от коронавируса, мэр заявил, что «умерших никуда не спрячешь». «Эти цифры легко сравнить с данными за прошлые годы. Мы открыто все публикуем. <...>. Если бы мы врали, ничего не рассказывали, то и люди бы иначе реагировали. Поэтому очень важно давать объективную информацию», — отметил он.