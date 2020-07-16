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Собянин словами про «небольшой городок» исключил сокрытие данных по COVID

По мнению Собянина, Москва — «небольшой городок, где все живут в радиусе 15 км» и способны узнать о ситуации с коронавирусом через знакомых. «Если бы мы врали, ничего не рассказывали, то и люди бы иначе реагировали», — считает он
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что реальную ситуацию по коронавирусу, которая складывается в столице, скрыть невозможно.

«А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 км. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — сказал градоначальник.

По его словам, помимо официальной публикации данных по числу заразившихся, есть еще огромное количество другой информации о происходящем в столице. «Кстати, в Москве тестов на коронавирус делается примерно в два раза больше, чем в других регионах России. Эта цифра одна из самых высоких в мире», — добавил Собянин и уточнил, что в сутки в городе проводится около 70 тыс. исследований.

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Говоря о смертности от коронавируса, мэр заявил, что «умерших никуда не спрячешь». «Эти цифры легко сравнить с данными за прошлые годы. Мы открыто все публикуем. <...>. Если бы мы врали, ничего не рассказывали, то и люди бы иначе реагировали. Поэтому очень важно давать объективную информацию», — отметил он.

Собянин считает, что отныне люди будут жить с коронавирусом всегда, поскольку инфекцию уничтожить невозможно. «Я думаю, нам долго придется ждать последнего больного. Все равно, что пытаться искоренить грипп или насморк. Это невозможно», — говорит мэр.

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По его словам, COVID-19, по сути, является таким же вирусом, как и другие виды вирусов гриппа, однако он «более жесткий, быстрее распространяется и тяжелее для организма». «Мы теперь будем с ним жить всегда», — заключил градоначальник.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве COVID-19 заразились почти 232 тыс. человек. Это почти треть от всех зафиксированных в стране случаев (752 тыс.). Также Москва является лидером по числу летальных исходов — 4258 (всего в России скончались 11 937 пациентов).

Автор: Михаил Юшков
Теги: Сергей Собянин, коронавирус, COVID-19
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