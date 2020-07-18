Собянин назвал сроки появления графика расселения по реновации
Пандемия коронавируса никак не повлияет на график переселения по программе реновации в Москве, этапы по большинству проектов будут определены до конца года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».
«График переселения не сдвинется ни коим образом, потому что мы стройку не останавливали. Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Они принимались не нами, а горожанами. Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы», — сказал мэр.
В то же время он отметил, что точной даты для каждого дома назвать не получится.
«Этапы назовем, такие-то дома — в эти пять лет, другие дома — в эти пять лет. Мы обязательно это сделаем, работаем, ни на минуту никто не останавливался. У нас не было никакой задачи урезать эту программу, не дай бог. Она принципиально важная для нас, будем продолжать», — отметил Собянин.