Собянин назвал сроки появления графика расселения по реновации

График расселения из аварийного жилья никак не сдвинется, несмотря на пандемию коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, точной даты для каждого дома назвать не получится, но будут известны этапы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Пандемия коронавируса никак не повлияет на график переселения по программе реновации в Москве, этапы по большинству проектов будут определены до конца года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

«График переселения не сдвинется ни коим образом, потому что мы стройку не останавливали. Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Они принимались не нами, а горожанами. Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы», — сказал мэр.

В то же время он отметил, что точной даты для каждого дома назвать не получится.

«Этапы назовем, такие-то дома — в эти пять лет, другие дома — в эти пять лет. Мы обязательно это сделаем, работаем, ни на минуту никто не останавливался. У нас не было никакой задачи урезать эту программу, не дай бог. Она принципиально важная для нас, будем продолжать», — отметил Собянин.