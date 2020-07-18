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Собянин назвал сроки появления графика расселения по реновации

График расселения из аварийного жилья никак не сдвинется, несмотря на пандемию коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, точной даты для каждого дома назвать не получится, но будут известны этапы
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Пандемия коронавируса никак не повлияет на график переселения по программе реновации в Москве, этапы по большинству проектов будут определены до конца года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда».

«График переселения не сдвинется ни коим образом, потому что мы стройку не останавливали. Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Они принимались не нами, а горожанами. Сегодня проекты находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы», — сказал мэр.

В то же время он отметил, что точной даты для каждого дома назвать не получится.

«Этапы назовем, такие-то дома — в эти пять лет, другие дома — в эти пять лет. Мы обязательно это сделаем, работаем, ни на минуту никто не останавливался. У нас не было никакой задачи урезать эту программу, не дай бог. Она принципиально важная для нас, будем продолжать», — отметил Собянин.

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Программа реновации в Москве стартовала в 2017 году. Она предполагает снос старых домов и расселение их жильцов в новые дома. Всего под расселение попали более 350 тыс. квартир, в программу включено 5173 дома.

Пандемия коронавируса негативно повлияла на сферу строительства. В частности, с 18 марта Россия ограничила въезд иностранцев, в то время как их доля среди работников в строительных компаний может доходить до 80%.

Помимо этого, в 2020 году без работы останутся более 400 тыс. строителей, а среднемесячная зарплата в компаниях-застройщиках снизится почти на 8%, до 38,7 тыс. руб., прогнозирует Центр стратегических разработок. Большинство опрошенных им в мае строительных компаний — 80% — также сообщили о появлении финансовых трудностей у подрядчиков, поставщиков материалов и других контрагентов.

В Москве из-за угрозы распространения коронавируса Собянин с 13 апреля приостановил работу строек. Открыться вновь им разрешили лишь через месяц, 12 мая.

Автор: Виктория Полякова
Теги: реновация, Москва, коронавирус, Сергей Собянин
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