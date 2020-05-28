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Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей

По итогам 2020 года строительная отрасль недосчитается свыше 400 тыс. человек, среднемесячная зарплата в компаниях-застройщиках снизится почти на 8%, до 38,7 тыс. руб., сообщил ЦСР в своем новом прогнозе
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовил прогноз, как изменятся ключевые показатели строительной отрасли по итогам 2020 года. Расчеты, как указано в имеющемся у РБК документе, основаны на официальных данных Росстата, Росреестра, Федеральной налоговой службы, базы СПАРК, а также на экономических ожиданиях, выявленных в ходе структурированных интервью с представителями 150 строительных компаний. Опрос проходил с 13 по 15 мая по квотированной выборке. Тем самым, как утверждают в ЦСР, были учтены мнения крупных, средних и небольших застройщиков.

Общая выручка всех компаний строительного сектора в 2020 году составит 339 млрд руб., что на 83,9 млрд меньше, чем в прошлом году, сообщает ЦСР. Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.

Численность тех, кто работает непосредственно в строительной отрасли, в этом году снизится на 409 тыс. и составит около 4,5 млн человек. Среднемесячная зарплата в отрасли сократится с 41,9 тыс. до 38,7 тыс. руб.

Самой распространенной проблемой, о которой в ходе опроса упомянули 80% компаний, стало возникновение финансовых трудностей у подрядчиков, поставщиков материалов и других контрагентов.

Кроме того, 78% опрошенных заявили о проблемах из-за снижения производительности труда; 75% заявили о том, что испытывают трудности со свободным передвижением транспорта, который перевозит строительные материалы как на территории конкретного региона, так и между регионами.

Автор: Надежда Федорова
Теги: строительство, недвижимость, застройщики, ЦСР
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