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Общество ,  
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Хуснуллин предостерег от ненужных разговоров о реновации по всей России

По словам вице-премьера, о реновации можно будет говорить после того, как будут налажены все уже имеющиеся программы. А до того момента ненужные разговоры о реновации необходимо прекратить
Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Прежде чем говорить о запуске программы реновации жилого фонда в масштабах всей России, необходимо заставить работать в полную силу те проекты, которые уже реализуются в этой сфере. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.

«О реновации в чистом виде надо говорить только тогда, когда имеющиеся программы работают и налажены. И если мы видим что нужно что-то делать дополнительно, тогда мы это будем делать», — сказал Хуснуллин, напомнив о том, что в бюджете на проекты по решению проблемы аварийного жилья и формированию комфортной среды выделен почти триллион рублей.

Кроме того, по его словам, нужно «двигать» программу, позволяющую софинансировать из федерального, региональных и муниципальных бюджетов вложения в инженерные сети и социальную инфраструктуру.

«Я считаю, что надо все вот эти ненужные разговоры о реновации прекратить, заниматься теми проектами, которые у нас утверждены. И вот после того, когда эта программа будет взвешена, оценена, обсуждена на правительстве, только потом об этом говорить. Все остальные разговоры на сегодняшний день бесполезны и являются либо непродуманными, либо политизированными», — отметил Хуснуллин.

Программу реновации жилья в Москве Хуснуллин назвал абсолютно правильной, но при ее реализации необходимо было «лучше информировать население».

25 января Хуснуллин в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» заявил, что реновацию жилья нужно начать «отрабатывать на крупных городах». По его словам, жилье в России «стареет достаточно серьезными темпами», что создает «очень большую угрозу» и требует больших затрат. «Реновация — это изменение всего уклада жизни. Это надо делать», — сказал вице-премьер.

Позднее Хуснуллин пояснил, что не предлагал немедленно перенести московский опыт на всю страну, так как столица готовилась к реновации 20 лет. «Я не говорил, что мы начнем ее по всей стране, <…> такую возможность необходимо рассмотреть», — сказал вице-премьер.

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Программа реновации в Москве стартовала в 2017 году. Она предполагает снос старых домов и расселение их жильцов в новые дома. Под расселение попали более 350 тыс. квартир, всего в программу включено 5173 дома. С 2010 года по январь 2020 года Хуснуллин курировал в столичной мэрии вопросы градостроительной политики и строительства.

Автор: Евгений Калюков, Илья Доронов
Теги: Марат Хуснуллин, реновация
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