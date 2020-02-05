Хуснуллин предостерег от ненужных разговоров о реновации по всей России

По словам вице-премьера, о реновации можно будет говорить после того, как будут налажены все уже имеющиеся программы. А до того момента ненужные разговоры о реновации необходимо прекратить

Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Прежде чем говорить о запуске программы реновации жилого фонда в масштабах всей России, необходимо заставить работать в полную силу те проекты, которые уже реализуются в этой сфере. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.

«О реновации в чистом виде надо говорить только тогда, когда имеющиеся программы работают и налажены. И если мы видим что нужно что-то делать дополнительно, тогда мы это будем делать», — сказал Хуснуллин, напомнив о том, что в бюджете на проекты по решению проблемы аварийного жилья и формированию комфортной среды выделен почти триллион рублей.

Кроме того, по его словам, нужно «двигать» программу, позволяющую софинансировать из федерального, региональных и муниципальных бюджетов вложения в инженерные сети и социальную инфраструктуру.

«Я считаю, что надо все вот эти ненужные разговоры о реновации прекратить, заниматься теми проектами, которые у нас утверждены. И вот после того, когда эта программа будет взвешена, оценена, обсуждена на правительстве, только потом об этом говорить. Все остальные разговоры на сегодняшний день бесполезны и являются либо непродуманными, либо политизированными», — отметил Хуснуллин.

Программу реновации жилья в Москве Хуснуллин назвал абсолютно правильной, но при ее реализации необходимо было «лучше информировать население».