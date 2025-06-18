В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета
На «некоторых участках» Смоленской области введены ограничения на работу мобильного интернета, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он объяснил, что такая мера необходима для безопасности граждан.
«Информирую вас об ограничениях в работе мобильного интернета на некоторых участках территории региона. Указанная мера принята на неопределенный срок в интересах обеспечения безопасности. Прошу с пониманием отнестись к неудобствам. Сотовая связь и проводной интернет продолжат работать», — написал Анохин в телеграм-канале.
Региональные власти начали предупреждать об ограничениях в работе мобильного интернета с конца мая. Первыми об отключении мобильного интернета на фоне атак беспилотников сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей. На следующий день о возможном отключении мобильного интернета предупредили в Орловской и Ивановской областях, а 26 мая — в Ярославской.
Восьмым по счету регионом, где ограничили мобильный интернет, стала Саратовская область. 14 июня власти Татарстана объявили о временном снижении скорости интернета на фоне опасности атаки беспилотников. Одним из последних регионов, где начали действовать такие ограничения, стала Удмуртия, — председатель государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин объявил об этом 18 июня.
Также сегодня на перебои в работе мобильного интернета пожаловались жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, где стартовал международный экономический форум (ПМЭФ). Власти связали сбой с обеспечением безопасности форума.
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