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Военная операция на Украине ,  
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Где вводили ограничения на работу интернета из-за атак дронов. Карта

Опубликована карта ограничений работы мобильного интернета из-за атак БПЛА
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Военная операция на Украине
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Инфографика РБК
В Ленобласти предупредили о возможном отключении мобильного интернета из-за атак дронов. В ночь на 10 июня над регионом сбили три беспилотника. Где еще действуют подобные меры — на карте РБК

Первыми об отключении мобильного интернета сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей 21 мая.

Воронежский губернатор Александр Гусев отметил, что мера нужна «для повышения эффективности защиты» региона от дронов. При этом стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работали штатно.

22 мая о возможном отключении мобильного интернета из-за атак дронов предупредили в Орловской и Ивановской областях, а 26 мая в Ярославской. В Саратовской области временные ограничения на работу мобильного интернета ввели 2 июня.

В ночь на 10 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении атаки беспилотников. «В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета», — добавил губернатор. По данным Минобороны, в области сбили три дрона.

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Теги
София Шошина София Шошина, Мария Лозовая
беспилотники мобильный интернет Орловская область Тульская область Липецкая область Воронежская область Владимирская область Ленинградская область
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