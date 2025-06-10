Где вводили ограничения на работу интернета из-за атак дронов. Карта
Первыми об отключении мобильного интернета сообщили власти Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей 21 мая.
Воронежский губернатор Александр Гусев отметил, что мера нужна «для повышения эффективности защиты» региона от дронов. При этом стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работали штатно.
22 мая о возможном отключении мобильного интернета из-за атак дронов предупредили в Орловской и Ивановской областях, а 26 мая в Ярославской. В Саратовской области временные ограничения на работу мобильного интернета ввели 2 июня.
В ночь на 10 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении атаки беспилотников. «В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета», — добавил губернатор. По данным Минобороны, в области сбили три дрона.
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