В Удмуртии ограничили работу мобильного интернета
Ограничения на работу мобильного интернета ввели в Удмуртии с 18 июня, сотовая связь и стационарный интернет продолжат работу, сообщил председатель государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.
Ограничительные меры будут работать в тестовом режиме, их ввели «на неопределенное время», они коснутся «ряда районов республики», сказано в сообщении.
Ранее 18 июня в Тюменской области восстановили работу мобильного интернета, ограничения на которую вводили 12 июня в целях безопасности жителей, сообщает пресс-служба местного правительства в своем телеграм-канале.
О том, что «мобильный интернет работает без ограничений», заверили операторы сотовой связи.
Накануне, 17 июня, в правительстве объяснили, что причины, из-за которых интернет на телефонах в Тюменской области работает неполноценно, не зависят от региональных властей и операторов связи.
В среду, 18 июня, в Санкт-Петербурге начался первый день работы международного экономического форума (ПМЭФ). Жители города и Ленинградской области пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. Власти связали сбой с обеспечением безопасности форума.
С начала военной операции на Украине в России появились сбои в навигации. В основном они связаны с работой глушилок возле определенных объектов. Власти лишь с недавнего времени начали объяснять, что отключения мобильного интернета нужны для повышения эффективности защиты от атак дронов, которые могут наводиться как через сигнал спутниковой системы GPS, так и через сети мобильной связи.
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