Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета
Работу мобильного интернета временно ограничили во Владимирской области из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Сегодня в связи с потенциальной угрозой атак БПЛА на территории Владимирской области введены временные ограничения в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.
В областном правительстве отметили, что проводной интернет и сети Wi-Fi продолжают работать в обычном режиме.
Ранее ограничения в работе мобильного интернета вводили в Псковской области. Власти объяснили меру «обеспечением безопасности критически важных объектов».
В мае и июне об ограничениях в работе мобильного интернета в связи с атаками беспилотников объявляли и власти других российских регионов. В частности, ограничения вводили в Липецкой, Тульской, Воронежской, Ярославской и Саратовской областях. 14 июня власти Татарстана сообщили о временном снижении скорости мобильного интернета на фоне опасности атаки дронов.
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