Власти Татарстана объяснили сбои в работе мобильного интернета

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Снижение скорости мобильного интернета в Татарстане связано с мерами по обеспечению безопасности, сообщили «РБК Татарстан» в пресс-службе главы республики.

«Неудобства, связанные со снижением скорости интернета, — временные. Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период введения сигнала «Беспилотная опасность». Все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей республики», — сообщила руководитель пресс-службы раиса (главы) Татарстана Лилия Галимова.

По информации «РБК Татарстан», беспилотный режим в республике вводили с 06:10 до 10:12 мск 13 июня и с 03:10 до 07:15 14 июня.

Ранее власти Ростовской области также объясняли сбои в работе мобильного интернета в регионе «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей».