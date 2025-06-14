Власти Татарстана объяснили сбои в работе мобильного интернета
Снижение скорости мобильного интернета в Татарстане связано с мерами по обеспечению безопасности, сообщили «РБК Татарстан» в пресс-службе главы республики.
«Неудобства, связанные со снижением скорости интернета, — временные. Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период введения сигнала «Беспилотная опасность». Все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей республики», — сообщила руководитель пресс-службы раиса (главы) Татарстана Лилия Галимова.
По информации «РБК Татарстан», беспилотный режим в республике вводили с 06:10 до 10:12 мск 13 июня и с 03:10 до 07:15 14 июня.
Ранее власти Ростовской области также объясняли сбои в работе мобильного интернета в регионе «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей».
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