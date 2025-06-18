Власти Петербурга объяснили перебои с мобильным интернетом

Власти Петербурга связали перебои с интернетом с обеспечением безопасности ПМЭФ

В первый день ПМЭФ жители Петербурга и Ленинградской области пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. Власти связали сбой с обеспечением безопасности форума

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Комитет Санкт-Петербурга по информатизации и связи

связал перебои с интернетом в городе с обеспечением безопасности Петербургского международного экономического форума, пишет «Фонтанка».

«Данные меры необходимы для обеспечения безопасности проведения мероприятий. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — сказали там.

В Т2 посоветовали пользоваться Wi-Fi, оператор Yota предложил 50 руб. в качестве компенсации за проблемы с интернетом, пишет издание.

Согласно данным сервиса Downdetector, в первый день ПМЭФ жители Петербурга и Ленинградской области массово столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета.

Чаще всего жалобы поступали от абонентов «МегаФона», Tele2 и Yota. Пользователи пожаловались на низкую скорость загрузки — 10–20 Кбит/с, потерю 4G-сети и полное отсутствие сигнала. У некоторых также возникли проблемы с мобильными банковскими приложениями.

По информации «Фонтанки», проблемы с интернетом начались еще вечером 17 июня, они наблюдались в основном в Красносельском районе и Стрельне.

ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».