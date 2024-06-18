Из России в рамках операции «Нелегал» вышлют 1,5 тыс. мигрантов

После первого этапа операции «Нелегал-2024», проведенной в Подмосковье, было пресечено 5348 административных правонарушений в сфере миграции, вынесено более 1,5 тыс. решений о выдворении и возбуждено 413 уголовных дел

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

️Более 1,5 тыс. мигрантов решили выдворить из России по итогам длившегося с 3 по 9 июня в Подмосковье первого этапа операции «Нелегал-2024», сообщается в телеграм-канале областного главка МВД.

Цель операции — противодействие незаконной миграции, выявление административных правонарушений и преступлений в сфере миграции, уточнили в полиции. Всего по ее итогам было пресечено 5348 административных правонарушений в сфере миграции, вынесено более 1,5 тыс. решений об административном выдворении, возбуждено 413 уголовных дел (в том числе по статьям о незаконной миграции и хранении наркотических веществ).

Также за нарушение режима пребывания в России составлено более 3200 административных протоколов: в отношении работодателей — более 500, за незаконное осуществление трудовой деятельности — свыше 800. «Сумма наложенных административных штрафов за нарушения в сфере миграции составила 19,5 млн руб. Взыскано на сумму более 13 млн руб.», — добавили в ведомстве.

Об ужесточении миграционной политики в России заговорили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Подозреваемыми по делу проходят 18 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Все они оказались гражданами Таджикистана.

Власти Таджикистана после теракта отметили отток трудовых мигрантов из России. «Не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать», — заявляла замминистра труда Шахноза Нодири. Таджикистанский МИД посоветовал согражданам не посещать Россию.

В конце апреля в Госдуме предложили создать реестр контролируемых лиц, куда попадут мигранты без права законно пребывать в России. Для них будут действовать режим высылки и запреты. Попавших в реестр обяжут назвать в МВД дату, место и маршрут выезда за рубеж.

Всего в России около 10 млн трудовых мигрантов, в рабочей силе сейчас существует потребность, говорил президент Владимир Путин. Он отмечал при этом, что не следует «в ущерб коренному населению России решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда».