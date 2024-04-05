Клишас призвал к балансу в миграционной политике после «Крокуса»

Необходимо согласовать вопросы безопасности, связанные с приезжими, с потребностями экономики в иностранной рабочей силе, считает сенатор. Инициативы в этой сфере могут быть приняты до конца весенней сессии парламента, полагает он

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Существенных изменений в законодательство после теракта в «Крокус Сити Холле» вносить не требуется, но нужно упорядочить вопросы миграции, сказал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас в разговоре с РБК. По его мнению, необходимо найти баланс между вопросами безопасности в этой сфере и потребностью в рабочей силе.

«Я не считаю, что нужно взять и всех мигрантов скопом грузить на автобусы и выпроваживать из страны. [Сегодня] есть объективные проблемы в экономике. Президент сказал, что либо мы повышаем производительность труда, либо мы решаем проблемы экономики с помощью того, что мы привозим рабочую силу из-за рубежа», — напомнил сенатор.

4 апреля президент Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России, заявил, что с учетом демографических вызовов экономика в ближайшие годы будет испытывать «высокую потребность и даже дефицит кадров». По словам Путина, необходимо будет или завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда.

Клишас напомнил, что сейчас во многих отраслях трудятся мигранты, особенно это касается мегаполисов, запрос на рабочую силу из-за рубежа есть. В то же время необходимо решать и вопросы безопасности. «Собственно, надо искать баланс между одним и другим», — пояснил Клишас. При этом он подчеркнул, что в России нет безработицы. «Не то чтобы люди, которые приезжают, забирают рабочие места. Проблема в том, что нет рабочих рук. Демографическая ситуация так сложилась. Это объективная сложность в экономике», — добавил собеседник РБК.

Ранее на этой неделе МВД сообщило, что разработало масштабные изменения в миграционное законодательство. Законопроект пока не был опубликован, его отправили на рассмотрение в правительство. Ведомство, в частности, предлагает снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех въезжающих в Россию иностранцев (сейчас дактилоскопия и фотографирование обязательны для тех, кто получает разрешение на работу или остается в стране на долгий срок), ввести цифровой профиль иностранцев, который бы аккумулировал информацию из разных ведомств, ввести единый документ для мигрантов, а также создать реестры работодателей и работников-мигрантов. Помимо этого, МВД предусмотрело возможность высылки или ограничения на въезд для правонарушителей, применение режима контролируемого пребывания, а также обязательство подписывать так называемое соглашение о лояльности — согласие мигранта на ограничение его в правах в случае нарушения законодательства.

Комментируя инициативу, Клишас подчеркнул, что парламент пока не знакомился с законопроектом. При этом он выразил уверенность в том, что какие-то инициативы в миграционной сфере «дойдут до логического завершения до конца весенней сессии» (в конце июля).

Дискуссия о необходимости изменений в российской миграционной политике возобновилась после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибли 145 человек. Четверо вооруженных людей ворвались в концертный зал в «Крокус Сити Холле» и открыли огонь по находившимся внутри людям, затем подожгли помещение. Нападавшие попытались скрыться, однако их задержали. Все они — граждане Таджикистана. Всего по делу задержаны 15 человек, все они выходцы из Центральной Азии.