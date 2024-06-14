ГУВД Москвы сообщило о выдворении из России 2 тыс. мигрантов за 4 месяца

Фото: МВД России

Столичная полиция по итогам проверок выполнения требований миграционного законодательства за четыре месяца этого года проверила шесть тысяч объектов, выписала штрафов на почти 10 млн руб. и выдворила из страны две тысячи человек, сообщил московский главк.

К административной ответственности по результатам проверок привлечено свыше десяти тысяч иностранцев. Самое частое нарушение (более восьми тысяч случаев) — нарушение режима пребывания, более двух тысяч человек привлекли к ответственности за незаконную работу. За незаконное привлечение к этой работе выписано более двух тысяч материалов и наложено почти 100 млн руб. штрафов.

Кроме того, по решению судов за пределы России выдворили свыше двух тысяч мигрантов, а 350 лиц помещено в Центр временного содержания иностранцев.

До возбуждения уголовных дел дошли в 990 случаях выявленных нарушений.

В начале апреля этого года Министерство внутренних дел закончило разработку и внесло на рассмотрение правительства проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в России иностранных лиц и лиц без гражданства. В частности, МВД считает необходимым снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех прибывающих в страну иностранцев.

В конце апреля в Госдуме предложили создать Реестр контролируемых лиц, куда попадут мигранты без права законно пребывать в России. Для них будут действовать режим высылки и запреты. Попавших в реестр обяжут назвать в МВД дату, место и маршрут выезда за рубеж.