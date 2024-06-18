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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Турция помогла России предотвратить новый теракт после «Крокуса»

Hurriyet: Турция помогла России предотвратить новый теракт после «Крокуса»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Анкара получила информацию от сторонников взявшей на себя ответственность за нападение террористической группировки. Целью атаки должен был стать переполненный людьми ТЦ в Москве

Турция получила информацию о подготовке второго нападения террористов в Москве, подобного атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», целью был торговый центр, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Информация об этом была получена от пяти задержанных сторонников организации «ИГИЛ Хорасан» («Вилаят Хорасан», афганское крыло «Исламского государства», организации признаны террористическими и запрещены в России), которая взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе». Турецкая разведка передала данные России.

РБК направил запрос в ФСБ.

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек
Общество

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Вооруженные люди устроили стрельбу и пожар в здании. Погибли около 150 человек, пострадали более 550. Потерпевшими признаны более 1,7 тыс. человек.

По делу задержаны 20 человек, 18 из них находятся под стражей, в том числе предполагаемые непосредственные участники нападения — уроженцы Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода. Двое из них незадолго до теракта ездили в Турцию.

В республике после событий в России провели несколько операций против сторонников ИГИЛ, были задержаны около 200 человек, некоторые из которых готовили атаки в Турции. В стране и ранее проводились рейды подобного рода: с июня 2023-го по март 2024-го в республике выявили почти 3 тыс. человек, связанных с ИГИЛ.

Глава ФБР заявил об угрозе теракта, подобного «Крокусу», в США
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

7 марта американское посольство в России опубликовало сообщения о возможной угрозе теракта в российской столице. За день до этого, по данным The Washington Post, США передали российской стороне сведения, что «Крокус Сити Холл» может стать потенциальной целью террористов.

Москва полагает, что в теракте есть украинский след. Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что «можно с уверенностью» говорить о причастности Главного управления разведки Минобороны Украины к нападению. Киев отвергал подобные обвинения.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Яна Баширова
Турция теракт Исламское государство Крокус Сити Холл Москва
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