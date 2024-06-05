Глава ФБР заявил об угрозе теракта, подобного «Крокусу», в США

В США может произойти скоординированная атака, подобная теракту в «Крокус Сити Холле» в марте, заявил директор ФБР Рей. Причиной этого может быть в том числе поддержка Израиля в войне с ХАМАС

США может грозить теракт, подобный произошедшему в «Крокус Сити Холле» в марте, заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей, выступая в сенатском комитете по ассигнованиям.

Он отметил, что ФБР может столкнуться с сокращением бюджета в 2025 году, а это «не могло произойти в худшее время». По словам Рея, после 7 октября угроза со стороны иностранных террористов для США «вышла совершенно на новый уровень». Директор ФБР рассказал, что после начала войны Израиля и палестинской исламистской группировки ХАМАС выросло число призывов к нападениям «на американцев и наших союзников». В связи с этим ФБР было обеспокоено, что «отдельные лица или небольшие группы» могут совершить какое-либо нападение.

«Но сейчас все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь, на родине, подобной атаке «ИГИЛ Хорасан» («Вилаят Хорасан», афганское крыло «Исламского государства», признанного террористическим и запрещенного в России. — РБК), которую мы наблюдали в российском концертном зале в марте», — подчеркнул Рей.

Вечером 22 марта вооруженные люди устроили стрельбу и пожар перед концертом рок-группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». Погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГИЛ.

По делу задержаны 20 человек, 18 из них находятся под стражей, в том числе предполагаемые непосредственные участники нападения — уроженцы Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода. Потерпевшими по делу проходят более 1,7 тыс. человек.

Российские власти считают, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы. Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в марте заявил, что теракт в «Крокусе» готовили радикальные исламисты, но к нападению причастны украинские спецслужбы. Позже он сказал, что геополитические оппоненты России, которые были заказчиками нападения, планировали «разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс» народов стран СНГ.