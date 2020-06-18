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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова назвала условие для завершения пандемии COVID без второй волны

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что сейчас все усилия властей России направлены на то, чтобы справиться с первой волной, и принимаемые меры дают результат
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 может и не быть, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Но, по ее словам, для этого необходимо строгое соблюдение правил профилактики.

«Я не думаю, что, если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоит ждать второй волны», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер отметила, что сейчас все усилия властей России направлены на то, чтобы справиться с первой волной, и принимаемые меры дают результат — число вновь выявляемых заражений снижается.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В четверг, 18 июня, глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 в России дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений.

За последние сутки в России выявили 7790 новых случаев заражения COVID-19, общее их число превысило 561 тыс. С начала эпидемии в России от COVID-19 умерли 7660 человек, в том числе 182 за последние сутки.

Ранее эксперты Сбербанка на основе своей математической модели прогнозировали замедление распространения COVID-19 в жаркие летние месяцы и возвращение эпидемии в виде второй волны осенью.

«Чем теплее, тем лучше, потому что, когда холодно, сильнее подверженность заболеваниям», — объяснял старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко.

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Позднее со схожим прогнозом выступил Роспотребнадзор. Высокую вероятность летнего спада инфекции в ведомстве объяснили воздействием на вызывающий COVID-19 вирус жары и «солнечного ультрафиолета». «При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — отмечалось в сообщении Роспотребнадзора.

В мае заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова предупреждала, что одномоментное снятие всех ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, сделает приход второй волны болезни неизбежным.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус
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