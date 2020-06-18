Голикова назвала условие для завершения пандемии COVID без второй волны
Второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 может и не быть, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Но, по ее словам, для этого необходимо строгое соблюдение правил профилактики.
«Я не думаю, что, если мы будем соблюдать все меры безопасности, нам стоит ждать второй волны», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).
Вице-премьер отметила, что сейчас все усилия властей России направлены на то, чтобы справиться с первой волной, и принимаемые меры дают результат — число вновь выявляемых заражений снижается.
В четверг, 18 июня, глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 в России дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений.