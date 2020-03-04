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В Сбербанке предупредили о двух волнах коронавируса

Эксперты Сбербанка составили математическую модель распространения коронавируса. По словам Германа Грефа, для России ситуация «достаточно неплохо выглядит», однако эксперты ждут прихода — вслед за весенней — осенней волны инфекции
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Фото: Jae C. Hong / AP

Специалисты Сбербанка в сфере искусственного интеллекта составили три сценария распространения в России и остальном мире коронавирусной инфекции COVID-19, рассказал журналистам глава банка Герман Греф. По его словам, эксперты банка вместе со специалистами Минздрава наполняют созданную математическую модель данными.

«В России во всех трех сценариях картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит», — сказал Греф (цитата по ТАСС).

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В свою очередь старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко указал на возможность прихода двух волн коронавируса — весеннней и осенней. Летом распространение инфекции, по словам Еременко, замедлится, «чем теплее, тем лучше, потому что когда холодно, сильнее подверженность» заболеваниям, пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Эксперт отметил, что для экономически активного, трудоспособного населения России коронавирус представляет меньшую угрозу, так как его летальность для людей младше 40 лет «достаточно низкая».

«Мы одни из первых, кто заинтересован, чтобы паники не было, потому что страдают финансовые показатели и Сбербанка, и страны в целом», — отметил Еременко. Как передает ТАСС, он также заявил, что банк собирается доработать свою математическую модель и передать ее Минздраву.

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27 февраля Греф заявил, что Сбербанк готов выдать грант российским научно-исследовательским центрам для разработки лекарства от коронавируса. Возможный размер такого гранта не назывался. Греф также сообщил, что руководство банка обсуждает с правительством России использование в связи с распространением COVID-19 технологий распознавания лиц.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Герман Греф, Сбербанк, коронавирус
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