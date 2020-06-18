Мишустин заявил об основаниях для снятия ограничений по всей стране

Опыт снятия ограничений в регионах показывает, что оно не ведет к всплеску заболеваемости, отметил премьер. Это может стать предпосылкой для дальнейшего смягчения мер

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В России идет устойчивое снижение заболеваемости во всех регионах. Это дает основания для плавного снятия ограничений, заявил премьер Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».

«За последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев ниже 8 тыс. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%. <...> И все это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений», — рассказал глава правительства.

Мишустин отметил, что уже 53 региона перешли на первый этап снятия ограничений, а восемь — на второй. Их опыт показал, что это не ведет к скачку заболеваемости. «Важно отметить, что этот процесс идет постепенно. Мы видим, что ослабления не дают роста числа новых случаев», — заметил он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявлял, что введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения могут сохраняться до февраля 2021 года. По его словам, условием для снятия станет создание лекарств, которые сделают ситуацию «фармацевтически управляемой».