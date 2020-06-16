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Пандемия коронавируса ,  
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Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19

Советник правительства Новой Зеландии Майкл Бейкер считает вероятным рост числа заболеваний коронавирусом после отмены ограничений в Европе. Снизить риски может введение масочного режима, заявил эпидемиолог в интервью РБК
Фото: Justin Setterfield / Getty Images
Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Решение правительств в европейских странах, в том числе России, снять введенные для борьбы с COVID-19 ограничения, скорее всего, приведет к новой волне заражений. Об этом в интервью РБК заявил научный советник правительства Новой Зеландии профессор Майкл Бейкер. «Если вы снимаете ограничения в то время, когда заражению подвергаются тысячи людей, нетрудно предсказать, что будет дальше: число инфицированных снова подскочит, а очаги вируса будут разрастаться», — предупредил он. Новая волна заражений может прийти в Европу уже летом или осенью. По словам Бейкера, многие недооценивают, насколько низкий процент населения переболел вирусом и насколько оно все еще уязвимо к болезни. «Эпидемия вируса в большинстве стран находится на начальной стадии. Если нынешняя динамика заболеваемости сохранится, вирус может унести жизни около 20–30 млн людей», — констатировал он.

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В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня». Как отметил новозеландский ученый, в Азии ношение масок зарекомендовало себя как очень эффективное средство. «Маски создают барьер для передачи вируса от источника заражения, а также в какой-то мере защищают здоровых людей», — пояснил он.

Как отметил Бейкер, в будущем все больше стран на Западе могут задуматься над изменением стратегии борьбы с COVID-19 так, чтобы полностью подавить очаги инфекции. «Если коронавирус не уничтожить, кто знает, как долго он может продолжать распространяться в разных странах — вероятно, он вообще не пропадет сам собой даже спустя годы», — считает эпидемиолог. Новая Зеландия уже ликвидировала все очаги на своей территории, и такой успех способна повторить практически любая страна, отметил Бейкер. «Если вы поместите людей под жесткий карантин в течение четырех-шести недель, вы можете уничтожить вирус, как это удалось сделать Новой Зеландии. Может быть, для этого потребуется больше времени, но это выполнимо. Во многих азиатских странах жесткий карантин не вводился, но вместо этого там действовал повсеместный масочный режим», — напомнил он. Бейкер также обратил внимание на важность контроля стран над границами, чтобы не завозить к себе инфицированных.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Европейская модель против азиатской

Майкл Бейкер назвал вялой реакцию западных стран на угрозу пандемии. «Западные страны крайне недооценили угрозу коронавируса, и это стало грубейшим просчетом. Будучи англоязычной страной и членом Организации экономического сотрудничества и развития, Новая Зеландия привыкла во всем равняться на Запад. Однако ни США или Британия, ни структуры вроде ВОЗ или служб ЕС не дали нам ответа, как противостоять пандемии», — посетовал специалист. В итоге в своем подходе Новая Зеландия брала пример с азиатских стран. «Успех в борьбе с COVID-19 показал материковый Китай, Гонконг, Сингапур, Южная Корея и Тайвань», — отметил он. «В Тайване, например, начали предпринимать активные меры по сдерживанию вируса еще в январе: ужесточили контроль за границами, ввели масочный режим и отслеживали контакты зараженных с другими людьми», — указал эпидемиолог.

Первый случай заражения коронавирусом в Новой Зеландии зарегистрировали 28 февраля. С начала эпидемии COVID-19 заболели 1504 человека, 22 умерли. Правительство 21 марта объявило, что разработано четыре уровня ограничений для граждан. 23 марта был установлен третий уровень: среди ограничений запрет на массовые собрания более десяти человек, существенное сокращение перемещений по стране. 26 марта правительство повысило уровень ограничений до четвертого, самого серьезного, что означало запрет на передвижения, кроме самых необходимых, например поездки на работу или к врачу. Все массовые мероприятия была запрещены, а общественные места закрыты, работали только супермаркеты, аптеки, больницы, заправки, образовательные учреждения были закрыты. 27 апреля правительство ослабило ограничения, введя третью фазу, на которой были разрешены мероприятия на десять человек и открылись детские сады.14 мая страна вернулась на второй уровень, на котором разрешены собрания менее 100 человек в одном месте, что делало возможным проведение дней рождений и свадеб, были открыты музеи, магазины, кинотеатры. На самую слабую ступень ограничений Новая Зеландия перешла 8 июня. В минувшие выходные в Новой Зеландии были проведены матчи регби со зрителями.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: COVID-19, вирус, пандемия
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