Вирусолог дал совет по подготовке ко второй волне коронавируса

Чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса, нужно вести здоровый образ жизни, заявил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда».

«Советы тут простые: кто способен, должен вести здоровый образ жизни, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено», — сказал Альтштейн.

По его словам, здоровые люди переносят коронавирусную инфекцию лучше, а само заболевание в основном проходит в легкой или средней форме.

Эксперт добавил, что во время второй волны коронавируса основная нагрузка ляжет на сферу медицины, а гражданам не стоит слишком сильно волноваться.