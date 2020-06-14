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Вирусолог дал совет по подготовке ко второй волне коронавируса

Чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса, нужно вести здоровый образ жизни, заявил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда».

«Советы тут простые: кто способен, должен вести здоровый образ жизни, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено», — сказал Альтштейн.

По его словам, здоровые люди переносят коронавирусную инфекцию лучше, а само заболевание в основном проходит в легкой или средней форме.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Эксперт добавил, что во время второй волны коронавируса основная нагрузка ляжет на сферу медицины, а гражданам не стоит слишком сильно волноваться.

Ранее профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи вирусолог Андреа Крисанти рассказал РБК, что вторая волна заражения коронавирусом возможна и есть вероятность, что она произойдет зимой.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус
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