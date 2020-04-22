Депутаты Госдумы предложили прекратить блокировку Telegram

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву законопроект о прекращении блокировок Telegram, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению депутатов, Telegram сейчас является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Его, в том числе, используют оперштабы правительств Москвы и Подмосковья по борьбе с COVID-19.

Тумусов и Ионин отметили, что большинство российских пользователей обходят блокировку мессенджера с помощью различных бесплатных средств. «Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти», — считают авторы инициативы.

Как пишет «Коммерсант», в Минкомсвязи подтвердили получение письма депутатов.