Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 22 апр, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 22 апр, 13:52
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции Финансы, 00:01 Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде Бизнес, 00:01 Пандемия и кризис вынудили россиян вспомнить об экономии Pro, 00:01 Депутаты Госдумы предложили прекратить блокировку Telegram Политика, 22 апр, 23:59 В Москве умерли еще 27 человек с коронавирусом Общество, 22 апр, 23:25 Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций Общество, 22 апр, 23:07 Путин уволил заместителя Бастрыкина Политика, 22 апр, 23:04 Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории Общество, 22 апр, 22:37 Президент клуба НХЛ назвал дату возобновления сезона Спорт, 22 апр, 22:32 В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн Общество, 22 апр, 22:30 СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека Политика, 22 апр, 22:19 Минфин внес в правительство проект постановления об ипотеке под 6,5% Общество, 22 апр, 22:05 Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России Политика, 22 апр, 21:59 Аналитики оценили долю госсектора в экономике регионов Бизнес, 22 апр, 21:51
Битва за Telegram ,  
0 

Депутаты Госдумы предложили прекратить блокировку Telegram

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву законопроект о прекращении блокировок Telegram, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению депутатов, Telegram сейчас является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Его, в том числе, используют оперштабы правительств Москвы и Подмосковья по борьбе с COVID-19.

Тумусов и Ионин отметили, что большинство российских пользователей обходят блокировку мессенджера с помощью различных бесплатных средств. «Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти», — считают авторы инициативы.

Министр связи пообщался с застрявшими на Пхукете россиянами в Telegram
Общество
Максут Шадаев

Как пишет «Коммерсант», в Минкомсвязи подтвердили получение письма депутатов.

Главный редактор RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян поддержала прекращение блокировки Telegram. «Блокировку телеграма надо отменить хотя бы для того, чтобы не позориться», — написала она в Twitter,

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора, так как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. По данным ФСБ, Telegram использовался, в частности, при организации теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

Теги: Telegram, Госдума, законопроект, блокировка
Материалы по теме
Лукашенко пригрозил из Бобруйска попрятавшимся в Москве Telegram-каналам
Общество
Министр связи пообщался с застрявшими на Пхукете россиянами в Telegram
Общество
Продажи через заблокированный Telegram в 2019 году превысили ₽1 млрд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter