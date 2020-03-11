Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

К концу июня ведомство намерено получить отчет о наиболее перспективных способах ограничения доступа к запрещенной в России информации через mesh-сети, сети на основе анонимных защищенных подключений и интернет вещей

Фото: Daniel Acker / Bloomberg

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT). Информация о закупке у единственного поставщика была размещена 3 марта, первым на нее обратил внимание «Коммерсантъ».

Целью выполнения работ в техническом задании исполнителю работ — Федеральному исследовательскому центру «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ) — назван «анализ угроз и рисков при обеспечении ограничения доступа <...> к сервисам и информационным ресурсам <...>, содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

В документе говорится, в частности, что ФИЦ должен представить ГРЧЦ отчет о топологии и архитектуре наиболее популярных mesh-сетей (в них рабочие станции соединяются друг с другом и способны принимать на себя роль коммутатора для остальных участников, что обеспечивает высокую устойчивость) и описать возможные способы ухудшения передачи данных вплоть до полной деградации сети, а также способы выявления и ограничения или блокировки данного типа трафика. Mesh-технологию, в частности, использует приложение FireChat, использовавшееся участниками протестов в Гонконге еще в 2014 году.

Кроме того, должны быть представлены анализ существующих и перспективных технологий, используемых для построения анонимный сетей Darknet, в том числе TOR и Telegram Open Network (TON), и предложения по ограничению доступа к ресурсам таких сетей (TON является блокчейн-платформой, которую готовят к запуску Павел Дуров и его команда). Также ФИЦ должен изучить способы детектирования, анализа, фильтрации и ограничения трафика IoT.