Воробьев заявил о готовности Подмосковья к частичному снятию ограничений

По словам губернатора, к понедельнику Московская область будет соответствовать всем критериям, необходимым для запуска промышленных предприятий и возобновления строительства

Андрей Воробьев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» заявил, что к понедельнику регион сможет пойти на частичное снятие ограничений. По его словам, речь пойдет об открытии подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятий, а также о стройках.

Глава региона объяснил, что для снятия ограничений необходимо выполнение трех критериев: снижение коэффициента распространения заболевания, достаточный уровень тестирования и наличие 50% свободных коек в медицинских учреждениях. «Бог даст, по всем трем показателям мы будем соответствовать к понедельнику, 18 мая. Но открывать сразу все не имеем права», — сказал Воробьев.

Губернатор сказал, что в среднем на прошедшей неделе число пациентов с коронавирусом в стационарах региона увеличивалось на 150 человек в день. Однако с учетом активной выписки удалось накопить около тысячи дополнительных коек, добавил Воробьев.

11 мая власти Московской области решили на неделю продлить ограничения по работе экономики. Воробьев объяснил, что это было сделано с учетом мнения экспертов и позиции регионального минздрава. На тот момент коэффициент распространения инфекции составлял 1,2 (необходим коэффициент ниже 1), а свободны были только 38,5% коек.