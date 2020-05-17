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Пандемия коронавируса ,  
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Воробьев заявил о готовности Подмосковья к частичному снятию ограничений

По словам губернатора, к понедельнику Московская область будет соответствовать всем критериям, необходимым для запуска промышленных предприятий и возобновления строительства
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» заявил, что к понедельнику регион сможет пойти на частичное снятие ограничений. По его словам, речь пойдет об открытии подготовленных промышленных и перерабатывающих предприятий, а также о стройках.

Глава региона объяснил, что для снятия ограничений необходимо выполнение трех критериев: снижение коэффициента распространения заболевания, достаточный уровень тестирования и наличие 50% свободных коек в медицинских учреждениях. «Бог даст, по всем трем показателям мы будем соответствовать к понедельнику, 18 мая. Но открывать сразу все не имеем права», — сказал Воробьев.

Губернатор сказал, что в среднем на прошедшей неделе число пациентов с коронавирусом в стационарах региона увеличивалось на 150 человек в день. Однако с учетом активной выписки удалось накопить около тысячи дополнительных коек, добавил Воробьев.

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Фото: rosgvard.ru

11 мая власти Московской области решили на неделю продлить ограничения по работе экономики. Воробьев объяснил, что это было сделано с учетом мнения экспертов и позиции регионального минздрава. На тот момент коэффициент распространения инфекции составлял 1,2 (необходим коэффициент ниже 1), а свободны были только 38,5% коек.

В Московской области до 31 мая продлен режим самоизоляции. По-прежнему есть ограничения на работу торговых предприятий, не связанных с продажей лекарств или еды. При этом в регионе действует масочный режим.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на утро 16 мая в Московской области заболели 26 462 человека (+937 за сутки). 2724 пациента выздоровели, 262 умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: Андрей Воробьев, Подмосковье
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