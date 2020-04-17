Воробьев пообещал возобновить стройки при первой возможности

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Строительство в Московской области будет возобновлено при первой же возможности, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Instagram.

«При первой возможности мы откроем стройку. Девелоперские компании должны быть к этому готовы», — заявил Воробьев. Он уточнил, что власти разработали регламент безопасности для строительных работ и введут его в начале следующей недели.

Воробьев отметил, что в регионе находится много строительных объектов, в основном здесь строят жилые дома. По его словам, в Московской области вводится в эксплуатацию больше всего жилья по стране, в прошлом году эта цифра составила 8 млн кв. м. Губернатор сообщил, что в отрасли заняты одновременно более 300 тыс. человек.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что власти поддержат строительный комплекс. Глава государства отмечал, что на этапе восстановления экономики именно стройка станет «одним из локомотивов роста», который потянет за собой другие отрасли. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что строительство метро, дорог и жилья нельзя останавливать в период распространения коронавируса.

В Московской области, как и в Москве, стройки временно приостановлены для борьбы с коронавирусом. Ограничения касаются как инвестиционных, так и городских проектов. Не затронуто строительство медицинских объектов и выполнение некоторых инфраструктурных работ, например связанных с метро или аэропортами. В Подмосковье есть исключения для объектов, которые возводятся в целях реализации нацпроектов, а также объектов агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения 0 случаев 0 <20 0 <40 0 <100 0 от 100 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i



