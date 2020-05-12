Попова назвала корректный способ сравнивать страны по заражениям COVID-19

Если по общему числу случаев заражения Россия находится на втором месте в мире, то по распространенности инфекции — лишь на 44-м. Именно число случаев на 100 тыс. человек Попова считает корректным показателем заболеваемости

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Сравнивать уровень заболеваемости COVID-19 в разных странах целесообразно лишь из расчета числа заразившихся на 100 тыс. населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости». По этому рейтинговому показателю Россия находится лишь в пятом десятке стран.

Она пояснила, что сравнивать абсолютное число заболевших бессмысленно, поскольку при этом нужно учитывать размер населения стран. «Совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 млн и в стране, население которой не превышает 10 млн. Показатель, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости, называется интенсивным и рассчитывается на 100 тыс. населения», — рассказала она.

По ее словам, сейчас в России фиксируется 158,3 случая заболевания на 100 тыс. человек. По этому показателю в рейтинге Россия находится в пятом десятке стран.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В соответствии с данными университета Джонса Хопкинса, учитывающего официальные данные по числу новых случаев заражения в каждой стране, Россия по общему числу зараженных сейчас находится на втором месте в мире по числу зараженных после США. По официальным данным, сейчас в России зафиксировано 232 243 случая заражения. Ресурс Worldmeter ставит Россию на третье место по общему числу зараженных вслед за Испанией. Это связано с иной методикой подсчета — в Испании и других странах Worldmeter учитывает не только новые зафиксированные случаи, но также случаи подозрения на COVID-19 и людей, у которых тесты выявили антитела к инфекции. Кроме того, Worldmeter указывает, что официальные данные о числе заболевших в Испании вызывают сомнение в связи с частыми корректировками в сторону понижения.

В числе критериев, которые использует Worldmeter, также есть данные о числе инфицированных на 1 млн человек. По этому показателю Россия находится на 44-м месте среди прочих стран и территорий. С учетом официальных данных о населении страны и числе выявленных случаев инфекции в России примерно по одному заболевшему на 629 человек. Первое место в мире по распространенности инфекции занимает Сан-Марино. В стране с населением около 33,4 тыс. человек зафиксировано 638 случаев заболевания (примерно по одному заболевшему на 52 гражданина).