На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников

Число зараженных на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае приближается к тысяче. Болезнь быстро распространяется среди вахтовиков. На помощь властям пришли военные, которые перекидывают на север края специалистов и технику

Карьер «Восточный» Олимпиадинского ГОК (Фото: Виталий Безруких / РИА Новости)

На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19. Об этом, как передает ТАСС, сообщил гендиректор ПАО «Полюс» Павел Грачев. «Количество положительных тестов составляет 866. Отрицательных — 2790 на сегодняшний день», — уточнил он. В пресс-службе компании уточнили, что речь идет о первичных данных тестов.

Олимпиадинский ГОК — крупнейший актив компании «Полюс», которая принадлежит Саиду Керимову, сыну сенатора Сулеймана Керимова. В 2019 году ГОК добыл почти 1,4 млн унций золота. Доказанные и вероятные запасы составляют 26 млн унций золота.

Представитель «Полюса» сообщил РБК, что у подавляющего числа зараженных симптомы болезни не проявляются. Для тех, у кого первичный тест оказался положительным, а также для входящих в группу риска организуются повторные тестирования. «Компания «Полюс» тесно сотрудничает с Минобороны и другими органами власти на федеральном и региональном уровнях с целью минимизации распространения вируса на производственной площадке. Чтобы обеспечить необходимые условия карантина, в настоящий момент на площадках предприятия продолжают разворачивается пункты временного размещения, организованные силами компании и МЧС Красноярского края. Кроме того, заканчивается развертывание мобильного госпиталя Министерства обороны России на 1,1 тыс. мест», — сообщил представитель компании.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Число зараженных вахтовиков начало расти в начале мая. 9 мая на ГОКе выявили 89 случаев заражения. В «Полюсе» тогда уточнили, что, за редким исключением, все заболевшие — бессимптомные. Их изолировали, а на предприятии ввели пропускной режим: работники на комбинат допускаются только после получения отрицательного результата теста на COVID-19.