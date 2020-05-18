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Пандемия коронавируса ,  
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На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников

Число зараженных на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае приближается к тысяче. Болезнь быстро распространяется среди вахтовиков. На помощь властям пришли военные, которые перекидывают на север края специалистов и технику
Карьер «Восточный» Олимпиадинского ГОК
Карьер «Восточный» Олимпиадинского ГОК (Фото: Виталий Безруких / РИА Новости)

На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19. Об этом, как передает ТАСС, сообщил гендиректор ПАО «Полюс» Павел Грачев. «Количество положительных тестов составляет 866. Отрицательных — 2790 на сегодняшний день», — уточнил он. В пресс-службе компании уточнили, что речь идет о первичных данных тестов.

Олимпиадинский ГОК — крупнейший актив компании «Полюс», которая принадлежит Саиду Керимову, сыну сенатора Сулеймана Керимова. В 2019 году ГОК добыл почти 1,4 млн унций золота. Доказанные и вероятные запасы составляют 26 млн унций золота.

Представитель «Полюса» сообщил РБК, что у подавляющего числа зараженных симптомы болезни не проявляются. Для тех, у кого первичный тест оказался положительным, а также для входящих в группу риска организуются повторные тестирования. «Компания «Полюс» тесно сотрудничает с Минобороны и другими органами власти на федеральном и региональном уровнях с целью минимизации распространения вируса на производственной площадке. Чтобы обеспечить необходимые условия карантина, в настоящий момент на площадках предприятия продолжают разворачивается пункты временного размещения, организованные силами компании и МЧС Красноярского края. Кроме того, заканчивается развертывание мобильного госпиталя Министерства обороны России на 1,1 тыс. мест», — сообщил представитель компании.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Число зараженных вахтовиков начало расти в начале мая. 9 мая на ГОКе выявили 89 случаев заражения. В «Полюсе» тогда уточнили, что, за редким исключением, все заболевшие — бессимптомные. Их изолировали, а на предприятии ввели пропускной режим: работники на комбинат допускаются только после получения отрицательного результата теста на COVID-19.

Подготовку к борьбе с распространением инфекции и массовому тестированию сотрудников «Полюс» начал еще в марте. В середине месяца компания направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить в упрощенном порядке, без обязательной государственной регистрации, закупить китайские экспресс-тесты для диагностики коронавируса на предприятиях группы, расположенных в труднодоступных регионах. В конце марта руководство «Полюса» вместе с другими компаниями пожаловалось властям на нехватку тестов на COVID-19 и средств защиты для персонала.

31 марта «Полюс» доставил в Красноярск около тысячи экспресс-тестов. Компания сообщала, что к 19 апреля ожидается поставка еще 10 тыс. С начала апреля всех прибывающих на Олимпиадинский ГОК сотрудников перед отправкой на вахту начали тестировать. Но избежать вспышки заболевания так и не удалось.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Губернатор Красноярского края Александр Усс, как писало местное издание Newslab, на фоне развития ситуации на Олимпиадинском ГОКе подписал указ об усилении мер профилактики эпидемии для работодателей, которые привлекают сотрудников на работу вахтовым методом. Их обязали отправлять сотрудников на 14 суток на карантин до выезда на вахту. «Золотодобывающая компания «Полюс» предпринимает очень серьезные усилия по локализации вспышки коронавирусной инфекции в своем вахтовом поселке. Силами края там развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов. И в течение ближайших двух дней ожидается дополнительное развертывание еще одного мобильного госпиталя. Это решит проблему отсутствия так называемого маневренного жилого фонда, чтобы четко отделить здоровых людей от инфицированных», — описал он ситуацию на предприятии.

Издание НГС24 опубликовало 8 мая видео из обсерватора в Северо-Енисейском районе края. Это учреждение портал описывал как похожее «на детский загородный лагерь либо школу». На видео видно, что на окнах здания стоят решетки, а помещенные туда люди жалуются на отсутствие нормального туалета. В администрации района тогда подтвердили, что обсерватор действует на территории ГОКа. В компании «Полюс Золото» в ответ заявили, что на кадрах не их обсерватор, а, скорее всего, северо-енисейская больница, куда была отправлена часть зараженных. «Сотрудники с дополнительными симптомами заболевания были госпитализированы в Северо-Енисейскую районную больницу. Прочие работники с положительным результатом теста находятся под врачебным наблюдением на карантине на ГОКе», — объясняли в компании. Сами вахтовики рассказывали, что на предприятии под размещение больных оборудовали спортзал. «Людей загнали под одну крышу по 80 человек, кушаем на подоконниках, подушек нет, лечения нет. Температура три дня держится — отправляют в Северо-Енисейский», — пожаловался один из сотрудников.

18 мая Минобороны сообщило, что для помощи в борьбе с коронавирусом в Северо-Енисейском районе края, где расположен Олимпиадинский ГОК, развернут полевой госпиталь. Для этого в Красноярск и дальше на север военно-транспортная авиация перебросила 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Георгий Тадтаев, Светлана Бурмистрова
Теги: коронавирус, добыча золота, Полюс Золото
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