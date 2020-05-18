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В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

В Красноярск начали прибывать Ил-76 Министерства обороны, на которых в регион перебрасываются военные специалисты и оборудования для полевого госпиталя. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Красноярск самолеты военно-транспортной авиации перебросили личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения. Для этого им потребовалось 20 рейсов. Всего в город доставили 55 единиц спецтехники и 60 военных специалистов. Прибывшие военные займутся развертыванием полевого госпиталя в поселке Еруда Северо-Енисейского района.

Отряд Минобороны был сформирован для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в Красноярском крае по поручению Владимира Путина. С учетом новоприбывших, сейчас в Северо-Енисейском районе работают 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

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В Северо-Енисейском районе вспышка коронавируса началась у вахтовиков, писал Newslab. 17 мая власти региона создали оперативную группу по недопущению распространения коронавируса в Северо-Енисейском районе. Накануне представители группы посетили поселок вахтовиков на территории Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, принадлежащем золотодобывающей компании «Полюс» Саида Керимова. Там ранее были выявлены 89 случаев заражения.

Теги: Красноярский край, коронавирус
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