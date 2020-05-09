На крупнейшем золотодобывающем предприятии России заболели 89 сотрудников

Олимпиадинское месторождение (Фото: polyus.com)

На Олимпиадинском ГОКе, принадлежащем АО «Полюс Красноярск», подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

За последние сутки на предприятии, расположенном на севере региона, выявили 82 новых больных. Почти половина из всех инфицированных — жители Красноярского края. Большинство пациентов переносят болезнь без клинических проявлений.

Представитель «Полюс Красноярск» подтвердил РБК заражение сотрудников ГОКа. «В рамках завершающегося сплошного тестирования всех работников компании и сотрудников подрядных организаций на COVID-19 у нескольких десятков сотрудников Олимпиадинского ГОКа были получены предварительно положительные результаты», — сообщили в компании.

В «Полюс Красноярск» уточнили, что за редким исключением все заболевшие — бессимптомные. Они изолированы до получения повторных тестов. При этом на предприятии введен пропускной режим: работники на ГОК допускаются только после получения отрицательного результата теста на COVID-19.