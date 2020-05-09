Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
ESPN признала российскую тройку лучшей в истории «Детройт Ред Уингз» Спорт, 17:28 Умер один из создателей рок-н-ролла Литтл Ричард Общество, 17:15 Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде Общество, 17:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 мая Общество, 17:05 Собянин в День Победы дистанционно пообщался с ветеранами Общество, 17:04 Против бывшего футболиста «Спартака» возбудили дело из-за угроз убийством Спорт, 16:54 На крупнейшем золотодобывающем предприятии России заболели 89 сотрудников Общество, 16:51 Неизвестные «заминировали» больницу в Коммунарке Общество, 16:41 Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса Общество, 16:22 Минобороны сообщило об окончании строительства храма в парке «Патриот» Общество, 16:19 Зеленский пообещал поставить мемориальные колокола в Крыму и Донецке Общество, 16:02 Полиция не сочла проживание не по месту регистрации нарушением изоляции Общество, 15:46 Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания в масках и перчатках Политика, 15:42 Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово Общество, 15:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

На крупнейшем золотодобывающем предприятии России заболели 89 сотрудников

Олимпиадинское месторождение
Олимпиадинское месторождение (Фото: polyus.com)

На Олимпиадинском ГОКе, принадлежащем АО «Полюс Красноярск», подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

За последние сутки на предприятии, расположенном на севере региона, выявили 82 новых больных. Почти половина из всех инфицированных — жители Красноярского края. Большинство пациентов переносят болезнь без клинических проявлений.

Представитель «Полюс Красноярск» подтвердил РБК заражение сотрудников ГОКа. «В рамках завершающегося сплошного тестирования всех работников компании и сотрудников подрядных организаций на COVID-19 у нескольких десятков сотрудников Олимпиадинского ГОКа были получены предварительно положительные результаты», — сообщили в компании.

«Полюс» попросил Мишустина упростить импорт тестов на коронавирус
Бизнес
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В «Полюс Красноярск» уточнили, что за редким исключением все заболевшие — бессимптомные. Они изолированы до получения повторных тестов. При этом на предприятии введен пропускной режим: работники на ГОК допускаются только после получения отрицательного результата теста на COVID-19.

«Все работники в вахтовых поселках разделены на малочисленные группы, которые не пересекаются между собой. В случае если у кого-то из сотрудников COVID-тест дает положительный результат, всю группу изолируют в специальных карантинных помещениях, а самого сотрудника отправляют на лечение», — рассказали в компании.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Олимпиадинский ГОК — крупнейший актив компании «Полюс», которую контролирует семья сенатора Сулеймана Керимова. В 2019 году ГОК добыл почти 1,4 тыс. унций золота.

В марте «Полюс» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить закупить китайские экспресс-тесты для диагностики коронавируса без обязательной государственной регистрации.

В конце марта руководство «Полюса» вместе с другими компаниями пожаловалось властям на нехватку тестов на COVID-19 и средств защиты для своих сотрудников. Промышленники обратили внимание, что моногорода и вахтовые поселки нуждаются в масштабной защите от коронавируса.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Красноярский край, коронавирус, «Полюс»
Материалы по теме
Более 110 сотрудников предприятий «Роскосмоса» заразились коронавирусом
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии вышли на акцию протеста из-за COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter