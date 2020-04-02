СМИ узнали о жалобах промышленников на дефицит средств защиты сотрудников

Бизнес попросил упростить процедуру импорта ИФА-тестов, которые являются более функциональными и позволяют быстрее производить диагностику на коронавирус, чем используемые сейчас в России ПЦР-тесты

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сфера промышленности столкнулась с нехваткой тестов на коронавирус и средств индивидуальной защиты на фоне проникновения вируса на предприятия, в том числе находящиеся в моногородах и вахтовых поселках, пишет «Коммерсантъ».

По данным источников издания, 31 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание на эту тему. Со стороны правительства на нем присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова, а от бизнеса — генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев и глава «Полюса» Павел Грачев. Как сообщили источники, в рамках встречи Гурьев обратил внимание на нехватку средств индивидуальной защиты, лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в регионах, где присутствуют компании. В свою очередь, Грачев заявлял о необходимости масштабной проверки сотрудников предприятий и подрядчиков для защиты заводов, моногородов и вахтовых поселков от коронавируса.

РБК направил запрос в «Фосагро» и «Полюс».

Совещание прошло после того, как глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил разрешить частным компаниям закупать за рубежом тесты, основанные на иммуноферментном анализе (ИФА), позволяющие гораздо быстрее производить диагностику, чем ПЦР-тесты. Собеседник «Коммерсанта» в правительстве подтвердил, что на совещании обсуждался вопрос представителей РСПП об ускоренной регистрации и возможности использования экспресс-тестов для собственных нужд компаний.