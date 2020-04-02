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СМИ узнали о жалобах промышленников на дефицит средств защиты сотрудников

Бизнес попросил упростить процедуру импорта ИФА-тестов, которые являются более функциональными и позволяют быстрее производить диагностику на коронавирус, чем используемые сейчас в России ПЦР-тесты
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сфера промышленности столкнулась с нехваткой тестов на коронавирус и средств индивидуальной защиты на фоне проникновения вируса на предприятия, в том числе находящиеся в моногородах и вахтовых поселках, пишет «Коммерсантъ».

По данным источников издания, 31 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание на эту тему. Со стороны правительства на нем присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова, а от бизнеса — генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев и глава «Полюса» Павел Грачев. Как сообщили источники, в рамках встречи Гурьев обратил внимание на нехватку средств индивидуальной защиты, лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в регионах, где присутствуют компании. В свою очередь, Грачев заявлял о необходимости масштабной проверки сотрудников предприятий и подрядчиков для защиты заводов, моногородов и вахтовых поселков от коронавируса.

РБК направил запрос в «Фосагро» и «Полюс».

Глава РСПП попросил правительство упростить импорт тестов на коронавирус
Бизнес

Совещание прошло после того, как глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил разрешить частным компаниям закупать за рубежом тесты, основанные на иммуноферментном анализе (ИФА), позволяющие гораздо быстрее производить диагностику, чем ПЦР-тесты. Собеседник «Коммерсанта» в правительстве подтвердил, что на совещании обсуждался вопрос представителей РСПП об ускоренной регистрации и возможности использования экспресс-тестов для собственных нужд компаний.

По информации газеты, по итогам совещания было принято решение ускорить временную сертификацию тест-систем ИФА, чтобы у компаний была возможность закупить их за рубежом. Для этого к концу недели будут подготовлены изменения в постановление правительства «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий». «Упрощенный режим предполагается только для некоммерческого использования тестов и только на время острой фазы эпидемии», — говорится в материале.

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В частной медицинской компании «Инвитро» заявили «Коммерсанту», что планы властей упростить импорт именно для ИФА-систем являются логичными. Там отметили, что ПЦР-системы позволяют определить наличие вируса в организме человека, а ИФА-системы помогают определить, болел ли человек ранее. В «Инвитро» пояснили, что использование вторых куда нужнее, поскольку заболевание может протекать в легкой форме или вообще без симптомов, а человек, в свою очередь, может попросту не знать, что он уже переболел и у него выработался иммунитет к вирусу. В компании считают, что понимание того, какая часть населения переболела COVID-19, поможет в процессе разработки необходимых объемов вакцины, а также поспособствует предотвращению повторной эпидемии.

«Коммерсантъ» пишет, что ПЦР-тесты уже изготавливает новосибирский ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и компания «Гемотест». Начать производство тестов на выявление коронавируса должен был «Медпромресурс», в который инвестировал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). ИФА-тесты в настоящее время в России не производятся.

В разговоре с изданием генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк заявил, что для ввоза ИФА-систем в Россию поставщику необходимо провести процедуру регистрации тестов в качестве медицинского изделия, а это занимает длительное время. По его информации, предполагается сократить этот срок, и после подачи заявления уже через пять дней можно будет получить временную регистрацию и вводить изделие в оборот, одновременно продолжая проходить оставшуюся часть процедуры.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Михаил Юшков
Теги: промышленность, коронавирус, тесты, маски
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