«Полюс» попросил Мишустина упростить импорт тестов на коронавирус

«Полюс» попросил главу правительства упростить правила импорта китайских экспресс-тестов на коронавирус, чтобы тестировать своих рабочих в труднодоступных регионах. Компания хочет завезти в Россию 3 тыс. экземпляров теста

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс», принадлежащая сыну сенатора Сулеймана Керимова Саиду, написала письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить в упрощенном порядке без обязательной государственной регистрации закупить китайские экспресс-тесты для диагностики коронавируса на предприятиях группы, расположенных в труднодоступных регионах России.

Об этом сообщил телеграм-канал «Зеленый Змий» и подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием письма. Представитель «Полюса» сказал, что компания изучает различные варианты превентивной борьбы с распространением вируса.

Активы компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской обрасти и Якутии.

В среду, 18 марта, был госпитализирован генеральный директор Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Андрей Коробов с подозрением на коронавирусную инфекцию. А на следующий день, 19 марта, глава Якутии Айсен Николаев сообщил со ссылкой на «первичные анализы» о пяти положительных тестах на вирус у людей, контактировавших с Коробовым. По последним данным, в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, в мире им заразились более 200 тыс. человек