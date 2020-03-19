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«Полюс» попросил Мишустина упростить импорт тестов на коронавирус

«Полюс» попросил главу правительства упростить правила импорта китайских экспресс-тестов на коронавирус, чтобы тестировать своих рабочих в труднодоступных регионах. Компания хочет завезти в Россию 3 тыс. экземпляров теста
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс», принадлежащая сыну сенатора Сулеймана Керимова Саиду, написала письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить в упрощенном порядке без обязательной государственной регистрации закупить китайские экспресс-тесты для диагностики коронавируса на предприятиях группы, расположенных в труднодоступных регионах России.

Об этом сообщил телеграм-канал «Зеленый Змий» и подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием письма. Представитель «Полюса» сказал, что компания изучает различные варианты превентивной борьбы с распространением вируса.

Активы компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской обрасти и Якутии.

Главу газовой компании Якутии госпитализировали из-за подозрения на вирус
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В среду, 18 марта, был госпитализирован генеральный директор Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Андрей Коробов с подозрением на коронавирусную инфекцию. А на следующий день, 19 марта, глава Якутии Айсен Николаев сообщил со ссылкой на «первичные анализы» о пяти положительных тестах на вирус у людей, контактировавших с Коробовым. По последним данным, в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом, в мире им заразились более 200 тыс. человек

«Полюс» по итогам анализа рынка тест-систем выбрал продукцию китайской компании Maccura Biotechnology. Экспресс-тесты позволяют получить результат в течение трех минут после проведения исследования непосредственно теми, кто хочет исключить заражение вирусом. На первом этапе «Полюс» готов закупить и завезти в Россию в течение двух дней 3 тыс. экземпляров теста. В дальнейшем к этой инициативе планируют присоединится другие представители социально ответственного бизнеса, говорится в письме на имя Мишустина.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 16 марта, что в России существуют три варианта тестов, способных выявить коронавирусную инфекцию. Две тест-системы создал государственный научный центр «Вектор», расположенный в Новосибирске, одну разработало министерство здравоохранения. Но, как писала «Медуза», точность этих тестов невысока, а тестирование разбито на две стадии, что повышает риск ошибки.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 марта
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Российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться уже в апреле, сообщал президент России Владимир Путин. Его разработку профинансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Система-Биотех», дочерняя компания АФК «Система», также разработала экспресс-тест на наличие коронавируса и собирается подать в Роспотребнадзор регистрационное досье на разработку.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Полюс», коронавирус
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