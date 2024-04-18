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ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву

ЕСПЧ признал неприемлемой жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву
Литва в 2015 году запретила въезд Филиппу Киркорову на пять лет, назвав певца «инструментом российской пропаганды». Артист обжаловал решение в суде Вильнюса, а затем в ЕСПЧ. Страсбургский суд поддержал оценку литовских властей
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемой жалобу певца Филиппа Киркорова относительно решения Литвы запретить ему въезд в страну.

Власти Литвы в 2021 году внесли Киркорова в список нежелательных лиц и запретили ему въезд на пять лет. Как отмечается в решении ЕСПЧ, Вильнюс посчитал, что певец представляет угрозу национальной безопасности, так как «был инструментом российской пропаганды» в государствах бывшего СССР и «поддерживал агрессивную политику российского государства», регулярно выступая в Крыму. Полуостров вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, законность которого не признают Украина и большинство других государств. Российские власти считают, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

ЕСПЧ пришел к выводу, что оценка властей Литвы «не была произвольной или необоснованной». «В частности, заявитель [Киркоров] открыто говорил, что поддерживает действия России на Крымском полуострове, и назвал себя «представителем Владимира Путина на сцене», — говорится в решении. В ЕСПЧ отметили также, что у Киркорова нет семейных, социальных или экономических связей в Литве.

Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки»
Общество
Филипп Киркоров

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Киркорова.

Киркоров подал иск в окружной административный суд Вильнюса, заявив, что запрет на въезд в Литву носит непропорциональный и дискриминационный характер, но тот признал аргументы защиты певца необоснованными и в июне 2021 года оставил решение в силе.

После этого певец обратился в Страсбургский суд, разбирательство было инициировано в феврале 2022 года. Артист настаивал, что на него оказывали давление, он не получил доход из-за отмененных концертов и требовал возмещения стоимости билетов. Также, отмечает ЕСПЧ, обжалуя решение литовских властей, Киркоров заявлял, что он не интересуется политикой, а его песни «посвящены любви, человеческим отношениям и природе».

Киркоров находится под санкциями Украины и Австралии. Канберра ввела меры против артиста после того, как певец приехал в ДНР и выступил перед военными. Это произошло вскоре после скандала с «почти голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой.

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Филипп Киркоров Литва ЕСПЧ запрет на въезд
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
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