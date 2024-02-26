Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки»
Народный артист России, певец Филипп Киркоров на музыкальной премии «Золотой граммофон» в Петербурге заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, его слова приводит spb.kp.ru.
«Вот говорят «отменили Киркорова»… Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя — такого, каким я был в последнее время», — сказал он.
По словам звезды, гастроли и съемки его «истощили» и он взял «тайм-аут», чтобы «перезагрузиться, побыть с собой». «Поэтому я ушел в тишину, ушел в молчание…», — объяснил певец.
В декабре Киркоров был среди участников вечеринки, устроенной Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Роскомнадзор усмотрел в ней признаки «пропаганды ЛГБТ» (в ноябре «международное общественное движение ЛГБТ» было признано в России экстремистской организацией и запрещено). Артисты, побывавшие на мероприятии, пожаловались, что их «вырезали из эфиров», а их концерты начали отменять. Ивлеева и другие записали видео с извинениями.
Киркоров на видео назвал свой визит на вечеринку «оплошностью» и сказал, что зашел туда «на пять минут», а затем ушел. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — заявил артист. «Я осознаю совершенную мной ошибку. <...> Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России», — добавил он.
В феврале Киркоров ездил с гуманитарной миссией в ДНР. Телеграм-канал Mash, в частности, сообщал, что певец приехал в Горловку, где выступил перед сотрудниками и пациентами местной больницы. Тогда, обращаясь к пациентам, он сказал, что у него есть его страна и что он не собирается никуда уезжать. «Я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос, папа мой. Для меня очень важно ощущение тыла, который даете вы», — отметил артист.
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