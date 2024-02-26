 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки»

Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки» Ивлеевой

Народный артист России, певец Филипп Киркоров на музыкальной премии «Золотой граммофон» в Петербурге заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, его слова приводит spb.kp.ru.

«Вот говорят «отменили Киркорова»… Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя — такого, каким я был в последнее время», — сказал он.

По словам звезды, гастроли и съемки его «истощили» и он взял «тайм-аут», чтобы «перезагрузиться, побыть с собой». «Поэтому я ушел в тишину, ушел в молчание…», — объяснил певец.

Киркоров опубликовал фото из разрушенного концертного зала в ДНР
Политика
Филипп Киркоров

В декабре Киркоров был среди участников вечеринки, устроенной Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Роскомнадзор усмотрел в ней признаки «пропаганды ЛГБТ» (в ноябре «международное общественное движение ЛГБТ» было признано в России экстремистской организацией и запрещено). Артисты, побывавшие на мероприятии, пожаловались, что их «вырезали из эфиров», а их концерты начали отменять. Ивлеева и другие записали видео с извинениями.

Киркоров на видео назвал свой визит на вечеринку «оплошностью» и сказал, что зашел туда «на пять минут», а затем ушел. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», — заявил артист. «Я осознаю совершенную мной ошибку. <...> Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России», — добавил он.

В феврале Киркоров ездил с гуманитарной миссией в ДНР. Телеграм-канал Mash, в частности, сообщал, что певец приехал в Горловку, где выступил перед сотрудниками и пациентами местной больницы. Тогда, обращаясь к пациентам, он сказал, что у него есть его страна и что он не собирается никуда уезжать. «Я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос, папа мой. Для меня очень важно ощущение тыла, который даете вы», — отметил артист.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
Персоны
Филипп Киркоров Настя Ивлеева голая вечеринка
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
Материалы по теме
Суд оставил без рассмотрения иск к МТС на ₽10 млн из-за «голой вечеринки»
Политика
Полиция Красноярска пришла с проверкой после «провокационной вечеринки»
Общество
Kinky Party прекратит секс-вечеринки в России из-за предостережения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
В Подольске локализовали пожар площадью 2 тыс. кв. м на складах Общество, 01:59
В США заявили о «днях» до подписания соглашения о прекращении огня в Газе Политика, 01:57
В Эр-Рияд впервые прибыла делегация России уровня спикера Госдумы Политика, 01:36
Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки» Общество, 01:07
Зеленский призвал перестать давать визы «путинистам» в Италии Политика, 01:03
Как ужесточение льготной ипотеки повлияло на продажи жилья. Инфографика Экономика, 01:00
ФАС заявила о серьезных замечаниях к «Яндекс.Такси» из-за ценообразования Бизнес, 01:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах на съемках Общество, 00:34
Взрывы прогремели в Днепре и Харькове Политика, 00:18
В Алжире открыли новую Большую мечеть Общество, 00:13
Минобороны вновь запретило применять агродроны на юге Бизнес, 00:01
SZ узнала о планах властей Германии признать АдГ экстремистской партией Политика, 25 фев, 23:52
В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу Политика, 25 фев, 23:46
Мужчина в Техасе заработал $1,76 млн, подслушав жену Финансы, 25 фев, 23:43