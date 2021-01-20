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Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет

Власти Литвы запретили российскому артисту Филиппу Киркорову въезжать в страну в течение пяти лет. Информация об этом размещена на сайте МВД Литвы.

В литовском МВД отметили, что департамент миграции внес Киркорова в список нежелательных лиц по просьбе МИД страны. Запрет на въезд в Литву для певца вступает в силу с 19 января.

«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу о таких деятелях», — заявила глава МВД Агне Билотайте.

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Филипп Киркоров

Ранее глава МИДа Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорил, что власти страны рассмотрят возможность запретить въезд на территорию государства Киркорову и певцу Михаилу Шуфутинскому. По его словам, вопрос о запрете въезда российским артистам поднялся после того, как стало известно, что компании, которые планировали их концерты, получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия.

Как сообщал телеканал LRT, совет по культуре Литвы выделил субсидии компаниям, которые понесли убытки из-за отмены концертов Киркорова и Шуфутинского, — по €13,7 тыс. и €17 тыс. соответственно. Общественный деятель и журналист Андрюс Тапинас раскритиковал действия совета и указал, что Киркоров снялся в клипе в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также назвал Крым самым любимым местом в России. Шуфутинский, по его словам, «не раз выступал в оккупированном Крыму».

В свою очередь глава парламентского комитета иностранных дел Литвы Жигимантас Павиленис отметил, что нужно запретить въезд в страну людям, которые используют «мягкие меры пропаганды».

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