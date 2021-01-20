Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет

Власти Литвы запретили российскому артисту Филиппу Киркорову въезжать в страну в течение пяти лет. Информация об этом размещена на сайте МВД Литвы.

В литовском МВД отметили, что департамент миграции внес Киркорова в список нежелательных лиц по просьбе МИД страны. Запрет на въезд в Литву для певца вступает в силу с 19 января.

«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу о таких деятелях», — заявила глава МВД Агне Билотайте.

Ранее глава МИДа Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорил, что власти страны рассмотрят возможность запретить въезд на территорию государства Киркорову и певцу Михаилу Шуфутинскому. По его словам, вопрос о запрете въезда российским артистам поднялся после того, как стало известно, что компании, которые планировали их концерты, получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия.