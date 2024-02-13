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Военная операция на Украине ,  
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Киркоров приехал в ДНР

Певец Филипп Киркоров приехал в Горловку в ДНР и выступил перед военными
Сюжет
Военная операция на Украине
Филипп Киркоров приехал в Горловку в ДНР, где посетил больницу и выступил перед ранеными бойцами спецоперации. Он заверил, что не собирается уезжать из страны. Выступления артиста отменяли на фоне скандала из-за «голой вечеринки»
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Народный артист России Филипп Киркоров утром 13 февраля приехал в Донецкую народную республику, сообщил источник телеканала «360». По его данным, певец собирался встретиться с участниками военной операции на Украине, которые находятся на лечении в одном из госпиталей.

Телеграм-канал Mash позже сообщил, что Киркоров приехал в Горловку, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Канал опубликовал видео с выступления артиста.

«Я не переживаю, у меня есть моя страна. Уезжать никуда не собираюсь, я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос, папа мой. Для меня очень важно ощущение тыла, который даете вы», — сказал он, обращаясь к пациентам больницы.

По информации Mash, артист привез гуманитарную помощь, подарки раненым, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра, а также пообещал оплатить протезы трем бойцам.

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Киркоров в декабре принял участие в «голой вечеринке», организованной блогером Настей Ивлеевой. Мероприятие проходило в ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Гости, в том числе артисты и музыканты, были одеты в открытую или прозрачную одежду. Кадры с мероприятия вызвали широкий резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ».

Киркоров и другие артисты извинились за участие в мероприятии. «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. <...> Меньше всего я бы хотел, чтобы подобное событие, оплошность с моей стороны стали причиной ограничения моего творчества в России», — сказал певец.

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На фоне скандала артиста убрали с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» на телеканале ТНТ, его выступление в рамках «Зимнего Show» отменили. Выступление Киркорова из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» также убрал «Первый канал».

В начале января артист заявил, что решил пожертвовать гонорар от участия в проекте «Новогодняя маска» на НТВ жителям Белгорода, пострадавшим в результате обстрела 30 декабря 2023 года.

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Филипп Киркоров Горловка ДНР
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
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