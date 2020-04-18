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Пандемия коронавируса ,  
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Песков сообщил об отсутствии в планах Путина поездки на пасхальную службу

Президент не поедет на службу в храм Христа Спасителя, которую на Пасху традиционно проведет патриарх Кирилл, а зажжет свечу в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево. До пандемии президент посещал службу ежегодно
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин не будет посещать пасхальное богослужение. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, глава государства поставит свечку в часовне на территории его резиденции. Все совещания в последнее время президент проводит в Ново-Огарево.

Песков добавил, что Путин и патриарх Кирилл обменяются поздравлениями. Председатель правительства Михаил Мишустин также не поедет в храм и отметит Пасху дома, заявил агентству его пресс-секретарь Борис Беляков.

В большинстве регионов церкви не стали закрывать для прихожан на Пасху
Политика

Пасхальное богослужение в ночь на 19 апреля патриарх совершит в храме Христа Спасителя, как и в предыдущие годы. Путин ежегодно приезжал на пасхальную службу.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В РПЦ заявили, что несмотря на угрозу распространения коронавируса пасхальные службы в храмах и монастырях будут проводиться. Позже в Москве и Подмосковье временно запретили пускать туда прихожан на неделе с 12 по 19 апреля. В помещениях смогут находиться только священнослужители и люди, которые необходимы для проведения религиозных обрядов, а также онлайн-трансляций. При этом в 43 из 85 регионов, как писал РБК, храмы решили не закрывать на Пасху, хотя РПЦ рекомендовала воздержаться от их посещения и молиться дома.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Владимир Путин, коронавирус
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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РПЦ призвала православных на Пасху молиться дома и не посещать храмы
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В РПЦ удивились решению штрафовать за посещение храмов в Москве
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