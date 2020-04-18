Песков сообщил об отсутствии в планах Путина поездки на пасхальную службу

Президент не поедет на службу в храм Христа Спасителя, которую на Пасху традиционно проведет патриарх Кирилл, а зажжет свечу в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево. До пандемии президент посещал службу ежегодно

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин не будет посещать пасхальное богослужение. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, глава государства поставит свечку в часовне на территории его резиденции. Все совещания в последнее время президент проводит в Ново-Огарево.

Песков добавил, что Путин и патриарх Кирилл обменяются поздравлениями. Председатель правительства Михаил Мишустин также не поедет в храм и отметит Пасху дома, заявил агентству его пресс-секретарь Борис Беляков.

Пасхальное богослужение в ночь на 19 апреля патриарх совершит в храме Христа Спасителя, как и в предыдущие годы. Путин ежегодно приезжал на пасхальную службу.