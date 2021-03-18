В Среднеуральский монастырь пришли полиция и миграционная служба

Полиция проверит документы у проживающих в обители, сообщил адвокат. В феврале монастырь уже посещали силовики. Тогда СМИ узнали, что они могли разыскивать келейника, подозреваемого в тройном убийстве

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Среднеуральский женский монастырь, духовником которого был арестованный и отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий, прибыли сотрудники полиции и миграционной службы, сообщается в Telegram-канале «Защита отца Сергия».

По его данным, представители власти приехали для проверки документов у проживающих в обители. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил адвокат Сергия Павел Бабиков.

«Документы снова хотят проверять у монахинь и тех, кто проживает на территории монастыря. Цель, наверное, — установить личности», — сказал он. Адвокат добавил, что документы проверялись у насельников все прошлое лето.

Руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых пообещал РБК прокомментировать эту ситуацию по итогам оперативных мероприятий. РБК направил запрос в Екатеринбургскую епархию.