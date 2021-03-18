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В Среднеуральский монастырь пришли полиция и миграционная служба

Полиция проверит документы у проживающих в обители, сообщил адвокат. В феврале монастырь уже посещали силовики. Тогда СМИ узнали, что они могли разыскивать келейника, подозреваемого в тройном убийстве
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Среднеуральский женский монастырь, духовником которого был арестованный и отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий, прибыли сотрудники полиции и миграционной службы, сообщается в Telegram-канале «Защита отца Сергия».

По его данным, представители власти приехали для проверки документов у проживающих в обители. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил адвокат Сергия Павел Бабиков.

«Документы снова хотят проверять у монахинь и тех, кто проживает на территории монастыря. Цель, наверное, — установить личности», — сказал он. Адвокат добавил, что документы проверялись у насельников все прошлое лето.

Руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых пообещал РБК прокомментировать эту ситуацию по итогам оперативных мероприятий. РБК направил запрос в Екатеринбургскую епархию.

В Среднеуральский женский монастырь снова пришли силовики
Общество
Фото:protectsergii / Telegram

Экс-схиигумен Сергий публиковал на YouTube проповеди, в которых отрицал опасность коронавируса и критиковал закрытие церквей, связывая «псевдопандемию» с деятельностью «мирового правительства». В связи с этим Екатеринбургская епархия запретила Сергию проповедовать, служить, исповедовать и причащать. После этого в июне 2020 года Сергий сместил настоятельницу монастыря Варвару и фактически захватил обитель.

Сергия лишили сана и отлучили от церкви. В ночь на 29 декабря силовики при участии бойцов ОМОНа штурмом взяли захваченный им монастырь, провели обыск и задержали бывшего схиигумена. Ему предъявили обвинения в склонении детей к самоубийству, незаконном воспрепятствовании деятельности религиозных организаций и самоуправстве.

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Поводом для задержания могла быть проповедь под названием «За веру Христа мы на смерть стоим», видео которой выложил в интернет один из сторонников Сергия, сообщал «Коммерсанту» адвокат Дмитрий Савченко, представляющий интересы Среднеуральского монастыря. В проповеди бывший схимонах приводил в пример историю о добровольном уходе из жизни и спрашивал у собравшихся, готовы ли они умереть «за Россию, за детей, за будущее». Сергия отправили в Москву, где он будет находиться под стражей до 28 мая.

Появилось видео штурма силовиками Среднеуральского монастыря
Общество
Лишенный сана схиигумен Сергий

В конце февраля в Среднеуральский женский монастырь прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа. Как сообщали источники «Интерфакса» и «Коммерсанта», в обители разыскивали келейника Сергия Силуана. По их информации, мужчину подозревают в совершении тройного убийства и грабеже.

Авторы
Виктория Полякова, Екатерина Костина
монастырь Свердловская область
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В Среднеуральский женский монастырь снова пришли силовики
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