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В Среднеуральский женский монастырь снова пришли силовики

В Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа. Об этом сообщает издание E1 со ссылкой на отвечающего за охрану обители Сергея Колесова.

Адвокат экс-схиигумена Сергия Романова Павел Бабиков сообщил о 50 силовиках. «На территорию монастыря зашли 50 сотрудников ОМОНа, отцов отделили от всех. Скорее всего, их будут забирать», — рассказал Бабиков.

Колесов сообщил, что монастырь «захватывают вооруженные люди». О штурме обители также сообщает Znak.com, ссылаясь на закрытый Telegram-канал прихожан.

В конце декабря в Среднеуральском женском монастыре уже проходила операция силовиков. Тогда был задержан отлученный от церкви и лишенный сана бывший схиигумен Сергий. Против него возбудили уголовное дело.

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
спецоперация Екатеринбург РПЦ монастырь
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