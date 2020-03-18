Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН

Указом президента Владимира Путина освобожден от должности заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, который заявлял, что ему «со стыда хочется под землю провалиться» от того, что происходит в ведомстве

Валерий Максименко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. Валерий Максименко занимал должность заместителя директора ФСИН России с 2016 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСИН.

В ведомстве отметили, что Максименко курировал во ФСИН хозяйственное направление, занимался организацией строительства, реконструкции и ремонта.

В ноябре 2019 года после серии скандалов о пытках и насилии в колониях Максименко отказался давать комментарии журналистам и заявил, что ему «со стыда хочется под землю провалиться».

«Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться», — заявил тогда Максименко.