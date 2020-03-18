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Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН

Указом президента Владимира Путина освобожден от должности заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, который заявлял, что ему «со стыда хочется под землю провалиться» от того, что происходит в ведомстве
Валерий Максименко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко. Валерий Максименко занимал должность заместителя директора ФСИН России с 2016 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСИН.

В ведомстве отметили, что Максименко курировал во ФСИН хозяйственное направление, занимался организацией строительства, реконструкции и ремонта.

В ноябре 2019 года после серии скандалов о пытках и насилии в колониях Максименко отказался давать комментарии журналистам и заявил, что ему «со стыда хочется под землю провалиться».

«Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться», — заявил тогда Максименко.

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Максименко неоднократно давал комментарии журналистам по поводу происходящего во ФСИН, однако после этих слов отказался это делать в дальнейшем. Тогда же источники рассказали РБК, что он подал рапорт об увольнении. Однако 19 ноября пресс-служба ФСИН ответила, что рапорт об увольнении со службы в уголовно-исполнительной системе от Максименко руководству ведомства не поступал.

ФСИН неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за жестокого обращения с заключенными и пыток. Летом 2018 года «Новая газета» опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивали человека резиновыми дубинками и поливали его водой. Как выяснилось, оно было cделано в ярославской колонии № 1. Публикация получила большой резонанс. СК завел уголовное дело, фигурантами которого стали более 12 человек, в том числе экс-руководство колонии.

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В октябре 2019 года в Сети были опубликованы видеозаписи избиений осужденного в исправительной колонии № 9 в Карелии, они также стали поводом для возбуждения уголовного дела.

В начале октября 2019 года Александру Корниенко, который семь лет руководил ФСИН, не продлили срок нахождения на госслужбе (ему исполнилось 65 лет). Новым главой ФСИН стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.

2 декабря 2019 года стало известно, что СКР предоставил фонду «Нужна помощь» статистические данные, по которым с 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО. Пресс-служба ФСИН ответила тогда РБК, что незаконное применение физической силы в колониях и СИЗО — это не система, а «отдельные случаи, которые не остаются без внимания».

Как писала газета «Коммерсантъ», Максименко с золотой медалью окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А. В. Хрулева и с отличием Российский новый университет по специальности «юриспруденция». С 1983 по 2009 год служил в Вооруженных силах, а затем находился на руководящих должностях «в различных отраслях народного хозяйства». С 2012 года работает в уголовно-исполнительной системе: сначала в должности начальника аппарата директора ФСИН России, затем заместителя начальника управления делами. В апреле 2016 года стал заместителем директора ФСИН.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин, ФСИН, кадровая политика
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