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ФСИН не нашла системы насилия в российских СИЗО и колониях
Насилие в колониях и СИЗО «не носит систематический характер», заявили во ФСИН. В ведомстве сообщили, что законность применения силы тщательно проверяется, а превышение полномочий должно стать чрезвычайным происшествием
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Незаконное применение физической силы в колониях и СИЗО — это не система, а «отдельные случаи, которые не остаются без внимания». Об этом говорится в ответе пресс-бюро ФСИН на запрос РБК по поводу статистики уголовных дел об избиениях и пытках в местах лишения свободы.

Насилие в уголовно-исполнительной системе «не носит систематический характер», ФСИН «стремится выстроить такую систему службы, когда превышение полномочий будет чрезвычайным и исключительным происшествием», говорится в ответе ведомства.

Ранее СКР впервые предоставил правозащитникам данные о количестве уголовных дел о превышении полномочий с применением насилия или спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК), возбужденных против сотрудников ФСИН. Из них следует, что на каждые 44 сообщения о насилии в колонии или СИЗО приходится лишь одно возбужденное уголовное дело. Всего с 2015 по 2018 год в России возбудили 148 таких уголовных дел, сообщений о преступлениях было около 6,5 тыс. В некоторых регионах количество сообщений о пытках в учреждениях ФСИН исчисляется сотнями в год, а уголовных дел — либо единицы, либо они не возбуждается вообще.

«Вопрос применения физической силы и специальных средств взят на особый контроль. В каждом территориальном органе ФСИН России созданы комиссии, которые проверяют каждый случай применения физической силы и спецсредств. Материалы досконально изучаются и направляются в контролирующие и следственные органы», — говорится в комментарии ведомства. Законность применения силы проверяется членами общественных наблюдательных комиссий, «во время инспекторских и контрольных проверок, а также во время целевых выездов сотрудников центрального аппарата ведомства».

В ответ на утверждения, что крайне низкий процент жалоб заключенных на насилие становится поводом для возбуждения уголовного дела, в пресс-службе отметили, что этот вопрос не в компетенции ведомства: оно не возбуждает и не расследует уголовные дела.

Случаи применения пыток и избиений в колониях и СИЗО активно обсуждаются с 2018 года, когда «Новая газета» опубликовала видео избиения осужденного в ярославской исправительной колонии № 1. Публикация получила широкий резонанс, инцидент комментировала в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По факту нанесения тяжких побоев заключенному Евгению Макарову были возбуждены уголовные дела. Впоследствии широкую огласку получили еще несколько случаев пыток заключенных, в том числе в петербургском изоляторе «Кресты-2» и колонии № 9 в Карелии.

В ноябре ушел в отставку замдиректора ФСИН Валерий Максименко: перед этим он заявил об отказе общаться с прессой из-за стыда за многие информационные поводы. «Вот пример: начальник колонии, это пару недель назад было, головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться», — заявил он.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: ФСИН, пытки в тюрьмах, СИЗО
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